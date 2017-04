Damrak lager gesloten

Dinsdag 18 april 2017 18:12 Noord-Korea en naderende verkiezingen Frankrijk domineren sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 1,2 procent tot 509,73 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,9 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,8 procent.Volgens vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Groep bewoog de AEX bij opening hoger in reactie op het hogere slot maandag van Wall Street, waarna de geopolitieke spanningen, omtrent onder andere Noord-Korea, opnieuw de overhand kregen en koersen op het Damrak omlaag gingen. De onverwachte aankondiging van de Britse premier Theresa May over vervroegde parlementsverkiezingen was volgens Smit weliswaar onverwacht, maar leidde nauwelijks tot extra druk op de markt. "Noord-Korea en de aanstaande verkiezingen in Frankrijk domineren het sentiment", aldus Smit.In Europa stonden dinsdag geen richtinggevende publicatie geagendeerd. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in maart op maandbasis gedaald met 6,8 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 9,2 procent. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg op maand- en jaarbasis met achtereenvolgens 2,5 en 17,0 procent.De productie binnen de Amerikaanse industrie is in maart op maandbasis gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,5 procent.Olie noteerde dinsdag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,1 procent tot 53,04 dollar, terwijl een brent-future Brent 0,3 procent lager bewoog op 55,14 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0704. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0648 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0641 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 23 van de 25 aandelen in het rood, aangevoerd door ArcelorMittal met een verlies van 6,2 procent. Marktvolgers wijten de daling aan flinke staalproductie in India, die er toe kan leiden dat de markt met verzadiging te maken kan krijgen met alle consequenties voor de staalprijzen van dien.Philips was met een winst van 0,1 procent de enige [echte] stijger. RELX sloot fractioneel hoger.Ahold Delhaize was met een verlies van 3,5 procent de op één na sterkste daler, gevolgd door Gemalto met een verlies van 3,1 procent.KBC Securities verlaagde in aanloop naar de kwartaalcijfers van het woensdag voorbeurs het koersdoel voor Vopak van 42,00 naar 40,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Vopak verloor 1,0 procent.Goldman Sachs verlaagde het koersdoel voor Unibail-Rodamco van 263,00 naar 257,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Het aandeel Unibail-Rodamco daalde 0,1 procent.DSM sloot 1,4 procent lager, nadat JPMorgan Cazenove het koersdoel verhoogde van 60,00 naar 61,00 euro met een onveranderd Neutraal advies.Galapagos daalde 2,1 procent, nadat het concern 338 miljoen dollar ophaalde met de uitgifte van circa 3,8 miljoen nieuwe gewone aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS) voor een prijs van 90,00 dollar per ADS, exclusief underwriting kortingen. Theodoor Gilissen Bankiers heeft dinsdag het koersdoel voor Galapagos verhoogd van 85,00 naar 100,00 euro met een ongewijzigd Aanbevolen advies.CEO Michael McGarry van het Amerikaanse PPG schreef een open brief aan de stakeholders van overnameprooi AkzoNobel. In deze brief ging McGarry onder meer in op wie PPG is, waarom een combinatie van PPG en AkzoNobel een goede zaak is en hoe het proces tot nog toe is verlopen. Opnieuw nodigde de topman van PPG de top van AkzoNobel uit om met elkaar te praten. Het aandeel AkzoNobel daalde 1,3 procent.Citi Research heeft dinsdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 123,00 naar 126,00 euro, met een ongewijzigd Neutraal advies. Het aandeel sloot vlak.Bij de Midkap was het beeld niet afwijkend ten opzichte van dat van de AEX, met veel rood en kleine plussen, met uitzondering van Refresco Group dat onder invloed van overnamespeculaties 2,3 procent steeg.Van de Midkapfondsen werden twee vastgoedfondsen in koersdoel neerwaarts bijgesteld door Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank verlaagde het koersdoel voor Eurocommercial Properties van 37,20 naar 35,60 euro met een ongewijzigd Verkopen advies. Het koersdoel voor Wereldhave werd door Goldman Sachs verlaagd van 40,80 naar 39,10 euro met een ongewijzigd Verkopen advies. Wereldhave verloor 1,3 procent. Eurocommercial daalde 1,4 procent.Corbion voert dit jaar een aandeleninkoopprogramma uit ter waarde van 25 miljoen euro. Het inkoopprogramma start vandaag en loopt tot uiterlijk 31 december 2017. Corbion noteerde 0,2 procent hoger.Van de AScX-fondsen was Stern de sterkste stijger. Het concern won 2,7 procent na een koersdoelverhoging door NIBC van 22,00 naar 30,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.Amsterdam Commodities kreeg van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bericht 'geen bezwaar' omtrent de voorgenomen overname van notenhandelaar Delinuts. Het aandeel Acomo noteerde 0,7 procent hoger.Van de lokale fondsen zag Neways Electronics International in het eerste kwartaal van dit jaar zowel de omzet als de order-intake op jaarbasis stijgen. Neways maakte over de eerste drie maanden een stijging van de netto-omzet bekend van 9,5 procent naar 107,6 miljoen euro met een toename van de order-intake van 13,1 procent naar 132,0 miljoen euro. Voor 2017 herhaalde Neways zijn outlook. Het bedrijf rekent onverminderd op een hogere netto-omzet en een hoger bedrijfsresultaat dan in 2016. Het aandeel noteerde 3,2 procent hoger.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 2.343,69 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 12:12 ET (16:12 GMT)