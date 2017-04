Yahoo boekt weer winst

Dinsdag 18 april 2017 22:28 Omzet tevens omhoog.(ABM FN-Dow Jones) Yahoo heeft in het eerste kwartaal van 2017 weer winst gemaakt en zag ook de inkomsten toenemen. Dit maakte het Amerikaanse internetbedrijf dat inmiddels is verkocht aan Verizon dinsdag bekend.Onder aan de streep resteerde een nettowinst van 99 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2016 werd juist een verlies van 99 miljoen dollar geleden. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg van 147 miljoen naar 188 miljoen dollar.De omzet groeide van 1.087 miljoen naar 1.327 miljoen dollar.Yahoo is inmiddels verkocht aan Verizon. In de zomer van 2016 werd overeenstemming bereikt over een overnamebedrag van 4,8 miljard dollar voor de kernactiviteiten van Yahoo. Afgelopen februari werd dit bedrag echter met 350 miljoen dollar verlaagd, aangezien er na het sluiten van de deal in 2016 een groot hackschandaal aan het licht was gekomen. In 2014 werd Yahoo gehackt, waarbij de namen en wachtwoorden van 500 miljoen mailboxen waren ontfutseld.Naar verwachting wordt de overname in juni afgerond.In de elektronische handel nabeurs noteerde het aandeel Yahoo 0,4 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 16:28 ET (20:28 GMT)