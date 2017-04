Omzet IBM stelt teleur

Dinsdag 18 april 2017 22:44 Koers omlaag in reactie op cijfers.(ABM FN-Dow Jones) De omzet van International Business Machines in het eerste kwartaal van 2017 stelde teleur. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van Big Blue.De omzet daalde naar 18,2 miljard dollar en de aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,85 dollar. Analisten hadden gerekend op een omzet van 18,4 miljoen dollar. In dezelfde periode van het voorgaande jaar bedroeg de omzet 18,7 miljard dollar en de winst per aandeel 2,09 dollar.OutlookIBM blijft voor heel 2017 rekenen op een aangepaste winst per aandeel van tenminste 11,95 dollar.Het aandeel IBM noteerde in de elektronische handel nabeurs procent 3,8 lager hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 16:44 ET (20:44 GMT)