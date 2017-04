Morgan Stanley boekt hogere omzet en winst

Woensdag 19 april 2017 13:43 Rendement op eigen vermogen boven 10 procent.(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal een hogere nettowinst en omzet geboekt. Dit meldde de Amerikaanse zakenbank woensdag.De nettowinst steeg het afgelopen kwartaal van 1,1 miljard dollar, ofwel 0,55 dollar per aandeel, naar 1,9 miljard dollar, ofwel 1,00 dollar per aandeel.De omzet steeg in de eerste drie maanden van 2017 van 7,8 miljard dollar vorig jaar naar 9,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal.Analisten vooraf geraadpleegd door Thomson Reuters rekenden op een nettowinst van 0,88 dollar per aandeel op een omzet van 9,3 miljard dollar.Het rendement op eigen vermogen, een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid, bedroeg in het eerste kwartaal 10,7 procent, versus 6,2 procent eind maart 2016 en 8,7 procent ultimo december 2016. Daarmee kwam de ratio in het eerste kwartaal boven de door CEO James Gorman voor 2017 vastgestelde doelstelling van 10 procent uit.De Amerikaanse zakenbank zag zich in aanloop naar de publicatie geconfronteerd met hoge verwachtingen, nadat sectorgenoten als Citigroup, JPMorgan Chase en Bank of America eerder sterke resultaten rapporteerden. De verwachtingen werden licht getemperd door Goldman Sachs, nadat deze bank een lager dan verwachte winst rapporteerde als gevolg van tegenvallende handelsactiviteiten.Het aandeel Morgan Stanley noteerde in de elektronische handel voorbeurs 1,9 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 19, 2017 07:43 ET (11:43 GMT)