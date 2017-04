Fed ziet bredere opwaartse druk op Amerikaanse lonen

Woensdag 19 april 2017 21:20 Beige Book meldt minder aanbod van laaggeschoold werk.(ABM FN-Dow Jones) De verkrappende arbeidsmarkt zet opwaartse druk op de lonen in de Verenigde Staten, nu steeds meer Amerikaanse bedrijven moeilijk mensen kunnen krijgen voor laaggeschoold werk. Dat bleek woensdag uit een rapport van de Federal Reserve.In een aantal regio's "beperkten een tekort aan werknemers en hogere arbeidskosten de groei in sommige sectoren, waaronder de maakindustrie, vervoer en de bouw", stelde de Fed woensdag in zijn maandelijkse Beige Book. Dat rapport verzamelt anecdotische informatie over de economische omstandigheden in de twaalf Amerikaanse regio's. Het rapport is gebaseerd op commentaren uit de periode medio februari tot en met eind maart.Volgens het Fed-rapport "deden bescheiden loonstijgingen zich breder voor" en "hadden werkgevers in de meeste districten meer moeite om vacatures voor laaggeschoold werk te vullen, hoewel er meer vraag was naar arbeid voor hoger geschoolde werkers."Meer in het algemeen zag de Fed de economische activiteit toenemen in alle 12 districten, in een bescheiden dan wel matig tempo.De inflatie bleek aantrekken, waarbij de prijsstijgingen als bescheiden werden aangemerkt. "Bedrijven verwachten overwegend dat milde tot gematigde prijsstijgingen in de komende maanden voortduren", volgens het rapport.In sommige districten uitten bedrijven zorgen over de vooruitzichten voor het handelsbeleid onder de regering Trump. Ook waren er zorgen over de gevolgen van het strengere immigratiebeleid. "Bedrijven die toeristen bedienen in de Black Hills-regio meldden moeilijk arbeid te kunnen vinden, vooral de seizoensarbeid door immigranten waar zij traditioneel gebruik van maken", meldde de Federal Reserve Bank van Minneapolis. In het district van de San Francisco Fed waren "er minder hotelovernachtingen dan verwacht, door gewijzigd immigratiebeleid en zwaardere controles van reizigers uit het buitenland."