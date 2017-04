Rio Tinto produceert minder ijzererts

Donderdag 20 april 2017 06:27 Verwachtingen gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Rio Tinto heeft in het eerste kwartaal van 2017 iets minder ijzererts geproduceerd. Dit bleek woensdag nabeurs uit een trading update van de Brits-Australische mijnbouwgroep.CEO Jean-Sébastien Jacques sprak van een solide productie in het eerste kwartaal, ondanks de uitdagende weersomstandigheden in West-Australië en Queensland.In totaal produceerde Rio Tinto afgelopen kwartaal 3 procent minder ijzererts vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij verscheepte het bedrijf wel eenzelfde hoeveelheid ijzererts. De productie van aluminium steeg met 2 procent en ook die van bauxiet nam met 2 procent toe.Op kwartaalbasis verscheepte Rio Tinto 13 procent minder ijzererts en werd er 10 procent minder geproduceerd.OutlookVoor 2016 verwacht Rio Tinto onverminderd 330 miljoen tot 340 miljoen ton te verschepen.Het aandeel Rio Tinto noteerde in Australië 0,3 procent hoger op 59,09 Australische dollar.