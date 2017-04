Lichte omzetgroei Nestle

Donderdag 20 april 2017 07:51 Autonome groei in lijn met jaardoelstelling.(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in de eerste drie maanden van 2017 de omzet licht zien stijgen. Dit bleek uit het kwartaalrapport van de Zwitserse voedingsmiddelenproducent.CEO Mark Schneider sprak van een "bijzonder uitdagende" start van het jaar, met een lastige vergelijkingsbasis en andere seizoenseffecten. "We vonden de groei in Azië en de veerkracht van de consumentenbestedingen in Europa bemoedigend", voegde de topman daaraan toe. Daarentegen was de consumentenvraag in de Amerika's volgens Schneider "zwak".De omzet steeg met 0,4 procent naar 21,0 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 19,6 miljard euro. Autonoom lag de groei evenwel op 2,3 procent, waarvan 1,0 procentpunt te danken was aan hogere prijzen. Wisselkoersen drukten de omzet juist met 0,4 procent.Nestlé groeide vooral in de opkomende markten sterk, met 4,3 procent. In de ontwikkelde markten lag de groei op 0,8 procent.OutlookVolgens CEO Schneider lag de groei in het eerste kwartaal in lijn met de jaardoelstellingen van de voedingsmiddelenproducent. Nestlé herhaalde de outlook voor heel 2017 dan ook. De onderneming mikt op een autonome groei van 2 tot 4 procent.Om de toekomstige winstgevendheid aan te jagen, zal Nestlé de reorganisatiekosten in 2017 "aanzienlijk" verhogen, waardoor de winstmarge uit handel, gerekend in constante wisselkoersen, zich vermoedelijk vlak zal ontwikkelen. De onderliggende winst per aandeel zal, eveneens tegen constante wisselkoersen, volgens de producent wel stijgen.Het aandeel Nestle sloot woensdag 0,9 procent lager op 75,20 frank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 20, 2017 01:51 ET (05:51 GMT)