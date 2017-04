Winst Sherwin-Williams sterk hoger

Donderdag 20 april 2017 14:07 Omzet ook flink gestegen.(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het eerste kwartaal van 2017 de resultaten zien stijgen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse verf- en coatingsgigant en concurrent van AkzoNobel.CEO John Morikis stelde dat de resultaten met name werden aangejaagd door hogere omzetten en operationele resultaten bij verfwinkels en door verbetering van de operationele marges bij de Global Finishes Group.De omzet van Sherwin steeg met 7,3 procent van 2,57 miljard naar 2,76 miljard dollar. De identieke omzet steeg met 7,5 procent. De omzet werd verder vooral gedreven door volumegroei. Er was sprake van een gestegen omzet in nagenoeg alle divisies, met uitzondering van de Consumer Group, die een omzetdaling moest incasseren.De hogere omzet leverde Sherwin een nettowinst op van 239,2 miljoen dollar, tegenover 164,9 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 2,58 dollar tegen 1,80 dollar een jaar eerder. De sterke winststijging is mede te danken aan een lagere provisies voor belastingen en voor de overname van Valspar.OutlookVoor het hele jaar voorziet het concern een winst per aandeel in de bandbreedte van 13,65 tot 13,85 dollar, waar dat in 2016 11,99 dollar was. Het concern gaat prijsverhogingen invoeren om stijgende grondstofkosten te compenseren.In de elektronische handel voorbeurs steeg het aandeel Sherwin-Williams 0,8 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 20, 2017 08:07 ET (12:07 GMT)