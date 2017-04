Verizon ziet omzet en winstgevend afnemen

Donderdag 20 april 2017 14:11 Telecombedrijf verwacht stabiele jaaromzet en winstgevendheid.(ABM FN-Dow Jones) Verizon Communications heeft over het eerste kwartaal van 2017 een lagere nettowinst behaald op een gedaalde omzet. Dit maakte het Amerikaanse telecombedrijf donderdag bekend voor opening van de markten in New York.De nettowinst kwam in het derde kwartaal uit op 3.450 miljoen dollar. In dezelfde periode een jaar terug was dit nog 4.430 miljoen dollar.De omzet daalde op jaarbasis met 7,3 procent naar een geconsolideerde 29.814 miljoen dollar. Het operationeel resultaat liep terug met 9,6 procent van 7.942 miljoen naar 7.181 miljoen dollar.Verizon verkocht eerder een aantal operaties en stelde zich na het tweede kwartaal vorig jaar in het bezit van AOL.Over het eerste kwartaal van dit jaar kwam het aantal abonnees bij Wireless per saldo 307.000 lager uit. Na de lancering van Verizon Unlimited kwamen er 109.000 abonnees bij. Bij Wireline kwamen er per saldo 22.000 bij.OutlookVerizon gaat voor het lopende boekjaar uit van een omzet en een aangepaste winst per aandeel die vergelijkbaar is met het peil over 2016.Verizon gaat dit jaar samen met Yahoo, dat dinsdag weer winstcijfers over het eerste kwartaal publiceerde. In totaal telt Verizon 4,5 miljard dollar voor Yahoo neer, waar aanvankelijk nog een bedrag van 4,8 miljard dollar op tafel lag.De investeringen komen dit jaar naar verwachting uit tussen de 16,8 miljard en 17,5 miljard dollar.Het aandeel Verizon Communications wordt donderdag in de elektronische handel voorbeurs 2,6 procent lager verhandeld op 47,68 dollar.