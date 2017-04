Fed beboet Deutsche Bank

Donderdag 20 april 2017 23:06 Boete bedraagt 157 miljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft twee handhavende stappen gezet tegen Deutsche Bank, wat betekent dat de bank een civielrechtelijke boete moet betalen van in totaal 156,6 miljoen dollar. Dat maakte de Amerikaanse centrale bank en toezichthouder donderdag bekend.Deutsche Bank moet een boete van 137 miljoen dollar betalen voor onveilige en ongezonde praktijken in de valutamarkt, plus een boete van 19,7 miljoen dollar omdat de bank zich tot 30 maart vorig jaar niet voldoende heeft gehouden aan de zogeheten Volcker rule.De Fed zou tekortkomingen hebben gevonden in de supervisie van en de interne controle van valutahandelaren die Amerikaanse dollars en buitenlandse valuta kopen en verkopen voor eigen rekening van Deutsche Bank en voor de klanten van de bank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 20, 2017 17:06 ET (21:06 GMT)