Visa overtreft verwachtingen

Donderdag 20 april 2017 23:18 Aandeel stijgt nabeurs.(ABM FN-Dow Jones) Creditcardbedrijf Visa het afgelopen kwartaal fors meer winst geboekt, afgezien van bijzondere posten waaronder een reorganisatie in Europa. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.Het aandeel steeg in de handel nabeurs 2,9 procent na de beter dan verwachte cijfers. Tijdens de reguliere handel, voorafgaand aan het kwartaalrapport, werd al 1,6 procent bij de koers bijgeschreven.Visa boekte een winst van 430 miljoen dollar, of 18 cent per aandeel, in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Een jaar eerder was dat nog 71 cent.Exclusief eenmalige posten kwam de winst echter uit op 2,1 miljard dollar, of 86 cent per aandeel, tegen 68 cent een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op 89 cent.De omzet steeg van 3,6 miljard dollar naar 4,5 miljard dollar. Ook dat was beter dan verwacht: analisten gingen uit van 4,3 miljard.Visa kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 5 miljard dollar.