Hogere opening Damrak voorzien

Vrijdag 21 april 2017 08:33 Damrak bouwt verder op de winsten in Amerika.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent in het groen op 511,72 punten.Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus mikt op een hogere opening, in navolging van de hogere koersen op Wall Street donderdagavond. De Amerikaanse beurzen profiteerden volgens Schutte vooral van opmerkingen door de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die zei dat een belastingplan een "algemene significante topprioriteit" was voor president Donald Trump. "Over deze belastingplannen waren wat twijfels ontstaan, maar het lijkt erop dat deze toch op redelijke termijn worden doorgevoerd", aldus de beleggingsadviseur. "En dat is positief." Schutte zag als gevolg van de uitspraken de dollar wat aantrekken.Ook zoeken beleggers volgens Schutte naar wat meer zekerheid in de Franse presidentsverkiezingen op zondag. "Op maandag kan er al wat onzekerheid zijn weggenomen, waardoor er iets meer rust kan komen op de markt", aldus Schutte.Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag inzicht in de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex over april in onder meer Frankrijk, de eurozone en de Verenigde Staten. Schutte mikt op onveranderde tot licht lagere niveaus.Wall Street sloot donderdag in het groen, na een reeks positieve bedrijfsresultaten, aangevoerd door financiële waarden en industriële bedrijven.De Aziatische beurzen lieten vanochtend een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei 225 steeg 1,1 procent tot 18.630,24 punten, terwijl de Chinese Shanghai Composite juist 0,3 procent verloor tot 3.161,98 punten. De winsten op de Amerikaanse beurzen speelden ook de Aziatische beurzen in de kaart.Hoewel er nog steeds angst is dat de sterke yen de Japanse export zal schaden, lieten voorlopige cijfers van Markit Economics en Nikkei zien dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in april desondanks in een hoger tempo steeg. De inkoopmanagersindex bereikte in april een stand van 52,8, waar dit een maand eerder nog 52,4 was. Het cijfer van april betreft de hoogste stand in twee maanden tijd.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent tot 50,76 dollar, terwijl een juni-future Brent iets hoger bewoog op 53,01 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0716. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0720 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,0749 op de borden.BedrijfsnieuwsBrill zag in het eerste kwartaal de omzet gunstig ontwikkelen, met bevredigende autonome groei, afgezien van de overname Schöningh & Fink, die een moeilijke start kende, zo bleek donderdag nabeurs. De omzet van Brill profiteerde van een kleine verschuiving in de publicatie-agenda, maar zag ook gezonde groei in zijn digitale en op abonnementen gebaseerde formats, vooral in eBooks en naslagwerken.ASM International werd positiever over de omzetontwikkeling, nadat de toeleverancier van de halfgeleidersector in het eerste kwartaal van 2017 de eigen doelstellingen ruimschoots wist te halen. Bij de jaarcijfers over 2016 gaf ASMI een omzetverwachting voor het tweede kwartaal af, van 160 miljoen tot 200 miljoen euro. Deze omzetverwachting stelde de toeleverancier donderdag opwaarts bij naar 180 miljoen tot 200 miljoen euro. Daarbij rekent ASMI op een orderinstroom van 190 miljoen tot 210 miljoen euro voor het lopende kwartaal.Ook DeGiro had een goed eerste kwartaal achter de rug, waarin zowel de omzet, het aantal rekeninghouders als het aantal transacties flink steeg. De onlinebroker denkt dat de dienstverlening op het vlak van zelfstandige vermogensbeheerders al op korte termijn positief kan bijdragen aan de winstontwikkeling.Wessanen boekte over het eerste kwartaal van dit jaar meer winst en omzet. De producent van biologische en natuurlijke voeding handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2017 en gaat nog steeds uit van een lage dubbelcijferige procentuele groei. De marge voor het bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet komt naar verwachting in het lopende boekjaar boven de 8 procent uit, zei het concern toen.Philips Lighting realiseerde juist minder omzet, waarbij vooral de omzet bij Lamps met bijna 20 procent flink terugviel. Bij LED en Home steeg de omzet met dubbele cijfers. Onder de streep restte een nettowinst van 61 miljoen euro, tegenover 14 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De outlook voor heel 2017 werd gehandhaafd. Daarmee mikt het bedrijf onverminderd op een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 tot 100 basispunten en een groei van de marge met 11 tot 13 procent op middellange termijn.NSI heeft in drie afzonderlijke transacties 16 retail-vastgoedobjecten verkocht en twee kantoorpanden in Amsterdam aangeschaft. De verkoop van 16 retail-assets leverden NSI in totaal 150,9 miljoen euro op. Het vastgoedfonds kocht verder twee kantoorpanden voor een totaalbedrag van 78,8 miljoen euro.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag in New York 0,8 procent hoger op 2.355,84 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent tot 20.578,71 punten en de Nasdaq eindigde 0,9 procent hoger op 5.916,78 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 21, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)