Manpower ziet winst stijgen

Vrijdag 21 april 2017 14:21 Eerste kwartaal voldoet aan eigen verwachtingen.(ABM FN-Dow Jones) ManpowerGroup heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen en ook de omzet tegen constante valuta redelijk zien stijgen. Dit maakte het Amerikaanse uitzendbedrijf met een stevige vertegenwoordiging in Europa vrijdag bekend.De verwaterde winst per aandeel steeg naar 1,09 dollar met een negatief valuta-effect van 0,05 dollar, waar het bij de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal uitging van een range van 1,06 en 1,14 dollar, met een verwacht negatief valuta-effect van 0,05 dollar. Over de eerste drie maanden van 2016 kwam de winst per aandeel uit op 0,98 dollar per aandeel.De omzet steeg naar 4.757 miljoen dollar, op jaarbasis 6,7 procent hoger dan een jaar eerder, uitgedrukt tegen constante wisselkoersen.In de Verenigde Staten daalde de omzet met 5,9 procent, terwijl in de belangrijke regio Frankrijk, waar meer dan 20 procent van de omzet wordt gegenereerd, de omzet tegen constante valuta 9,3 procent steeg.Het operationeel resultaat steeg in de verenigde Staten wel, met 16,1 procent, terwijl Frankrijk hier een stijging liet zien van 10,1 procent tegen constante valuta op 50,1 miljoen dollar. Noord-Europa viel met 64,3 procent hard terug naar 11,3 miljoen dollar.OutlookManpower verwacht voor het tweede kwartaal een winst per aandeel die ligt tussen de 1,65 en 1,75 dollar met een verwacht negatief valuta-effect van 0,08 dollar per aandeel en waarbij geen rekening is gehouden met reorganisatielasten.Randstad, dat niet alleen relatief sterk is vertegenwoordigd in Frankrijk, maar ook veel omzet uit de verenigde Staten haalt, publiceert dinsdag 25 april voorbeurs de cijfers over het eerste kwartaal.Het aandeel Manpower noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent lager op 102,90 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 21, 2017 08:21 ET (12:21 GMT)