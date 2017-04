Futures Wall Street donkergroen

Maandag 24 april 2017 13:08 Positief onthaal uitslag eerste ronde Franse presidentsverkiezingen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een fors hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 1,1 procent in het groen.Afgelopen weekend stond de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen geagendeerd, waarbij Emmanuel Macron als winnaar naar voren kwam."De markten slaakten vanmorgen [in Europa] een zucht van verlichting. Ze gaan nu echt uit van Macron als president", aldus senior investment manager Patrick O'Donnell van Aberdeen Asset Management. De spread tussen Duitse een Franse staatsobligaties is afgenomen en illustreert het geloof van de markten dat Macron, de meer marktvriendelijke kandidaat, waarschijnlijk de tweede ronde zal winnen."Beleggers moeten het maandag stellen met een matig gevulde beursagenda, met als enige macro-economische punt van aandacht de Chicago Fed index. Op bedrijfsvlak geven Halliburton, Whirlpool, Hasbro, Kimberly-Clark en T-Mobile US inzicht in de prestaties over het eerste kwartaal.Nabeurs staan de kwartaalcijfers van Alcoa nog geagendeerd.Olie noteerde maandag in het groen. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 50,12 dollar, terwijl een juni-future Brent 1,1 procent duurder werd op 52,99 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0867. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0703 op de borden.BedrijfsnieuwsPPG Industries verhoogde voor de tweede keer het overnamebod op AkzoNobel, naar nu 96,75 euro per aandeel inclusief dividend. De Amerikaanse onderneming sprak van een laatste uitnodiging aan AkzoNobel om in gesprek te gaan en toonde zich verder bereid om een "significante" break-up fee te betalen indien de overnamepoging strandt.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 2.348,69 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 20.547,76 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 5.910,52 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 24, 2017 07:08 ET (11:08 GMT)