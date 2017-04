Meer winst en omzet voor Hasbro

Maandag 24 april 2017 13:18 Winst liep 41 procent op in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het eerste kwartaal de omzet en winstresultaten zien oplopen. Dit maakte de Amerikaanse speelgoedfabrikant maandag voorbeurs bekend.De omzet steeg over de eerste drie maanden van dit jaar, dat eindigde op 2 april, 2 procent van 831,2 miljoen dollar naar 849,7 miljoen dollar. In Canada en Amerika was sprake van een omzetstijging met 2 procent, maar internationaal was de omzet stabiel.De nettowinst kwam 41 procent hoger uit op 68,8 miljoen dollar. Per aandeel was dit 0,54 dollar.Volgens Hasbro komen de resultaten van het bedrijf overeen met de eerder afgegeven verwachting.OutlookHasbro, dat onder andere het spel Monopoly in portefeuille heeft, verwacht voor 2017 diverse nieuwe initiatieven, onder andere op filmgebied.Het aandeel Hasbro noteerde maandag in de elektronische handel voorbeurs 1,7 procent hoger op 97,63 dollar.