Franse verkiezingen zetten Damrak flink in het groen

Maandag 24 april 2017 18:09 Verhoogd overnamebod voor AkzoNobel.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn maandag met winst gesloten. De AEX index steeg 2,3 procent tot 523,73 punten, terwijl de AMX een winst van 2,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,0 procent.De markt zag zich met name gesteund door de overwinning van de gematigde kandidaat Emmanuel Macron bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Macron zal zich in de tweede verkiezingsronde op 7 mei meten met Marine Le Pen, leider van de rechtse partij Front National, die Frankrijk uit de eurozone wil halen. De markt verwacht dat Macron in staat is om Le Pen in de tweede stemronde op 7 mei te verslaan. Volgens een recente opiniepeiling heeft de gematigde kandidaat een voorsprong van 62 procent tegen 38 procent voor Le Pen."De stemming zat er door de verkiezingsuitslag in Frankrijk meteen goed in", aldus marktanalist Ron van der Does van IG, eraan toevoegend enigszins verbaasd te zijn over de weerslag van dit nieuws op de aandelenmarkten. "Ik had verwacht dat de uitslag van de Franse verkiezingen met name effect zou hebben op de valutamarkt", voegde Van der Does toe. Daarnaast merkte hij op dat ook de Verenigde Staten er mooi bij ligt. "In het algemeen is sprake van een positieve stemming", vervolgde de analist, "waarbij met name de financials de kar trekken". Van der Does vraag zich overigens af of de markt deze positieve stemming vast zal kunnen houden. "Noord-Korea zou zo maar de stemming kunnen doen omslaan", merkte hij op, "maar vooralsnog is de risicobereidheid groot", concludeerde hij.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het ondernemersklimaat in Duitsland in april verder is verbeterd. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 112,4 in maart naar 112,9 deze maand.Tevens werd bekend dat de Chicago Fed National Activity Index in maart daalde van 0,27 in februari naar 0,08 afgelopen maand.Olie noteerde maandag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 49,43 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,2 procent lager bewoog op 52,33 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0703 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten maar liefst 23 van de 25 aandelen in het groen, waarbij de financials het voortouw namen. ING was met een winst van ruim 6,0 procent de sterkste stijger, gevolgd door ABN AMRO met een winst van 5,9 procent.PPG Industries verhoogde voor de tweede keer het bod op AkzoNobel. Per aandeel AkzoNobel biedt PPG nu 96,75 euro, waarvan 61,50 euro in contanten en 0,357 in aandelen PPG. Met het bod komt de waardering van AkzoNobel uit op 26,9 miljard euro. PPG nodigde AkzoNobel uit voor een laatste gesprek over de overname. Akzo Nobel bevestigde het derde bod te hebben ontvangen en gaf in de reactie aan het derde overnamevoorstel zorgvuldig te zullen bestuderen en beoordelen. Het aandeel steeg 4,8 procent en was daarmee de op twee na sterkste stijger onder de hoofdfondsen.Philips steeg 3,6 procent, na kwartaalcijfers. Philips zag in de eerste drie maanden de resultaten sterker stijgen dan analisten hadden voorzien. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 5,7 miljard euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 5,5 miljard euro. De nettowinst steeg van 37 miljoen naar 259 miljoen euro, beduidend beter dan de 156 miljoen euro waar analisten rekening mee hielden.Royal Dutch Shell, ENGIE, OMV, Uniper en Wintershall hebben een financieringsovereenkomst gesloten met Nord Stream 2 voor de bouw van de Nord Stream 2 pijpleiding. Elk bedrijf zal een langetermijnfinancieringsfaciliteit ter beschikking stellen van 285 miljoen euro. Daar bovenop zullen fondsen worden verstrekt van maximaal 665 miljoen euro ter dekking van een combinatie van korte- en langetermijnfinanciering en garanties. Het aandeel Shell steeg 0,6 procent.Nikon start een juridische procedure tegen ASML, omdat het meent dat ASML en Carl Zeiss patenten van Nikon schenden op het vlak van immersie-lithografie. ASML reageerde in een reactie op de aantijging ontkennend. ASML noteerde een plus van 0,9 procent.Unilever kreeg van JPMorgan Cazenove een koersdoel van 48,00 euro. Eerder was dit 44,00 euro. Het advies bleef staan op Neutraal. Unilever dikte 1,1 procent aan.Galapagos verhoogde zijn kapitaal als gevolg van de openbare aanbieding van American Depositary Shares. Het aandeel noteerde 2,4 procent lager, waarmee het concern de sterkste daler onder de hoofdfondsen was. Handelaar Bert van der Pol van Mijn-Effecten wees verder op een verkoopadvies dat Janney afgaf op Galapagos.Wolters Kluwer onderzoekt strategische opties voor onderdeel Corsearch, waaronder een mogelijke desinvestering. Het aandeel verloor 0,4 procent.NN Group heeft in de na-aanmeldingsperiode het aantal aangeboden aandelen Delta Lloyd zien stijgen tot 93,3 procent. NN Group heeft tevens 8,75 miljoen gewone aandelen uitgegeven in ruil voor alle preferente aandelen A van Delta Lloyd en de achtergestelde schuld van de overgenomen Amsterdamse verzekeraar by Fonds NutsOhra. Het aandeel NN Group steeg maandag 4,5 procent.Bij de Midkapfondsen was het beeld identiek. VastNed was het enige fonds met een verlies. Het aandeel sloot 3,6 procent lager.ASM International is bereid tot de verkoop van 20 miljoen aandelen ASM Pacific Technology. Dit maakte ASMI maandag bekend, nadat recent grootaandeelhouder Eminence Capital het belang in ASM PT ter discussie stelde. Momenteel houdt ASMI nog een belang van iets meer dan 39 procent in ASM PT. Na de verkoop aan institutionele beleggers zal dit ongeveer 34 procent zijn. De verkoopopbrengst zal ASMI gebruiken voor een nieuw aandeleninkoopprogramma. Deutsche Bank verhoogde daarnaast het koersdoel voor ASMI van 63,00 naar 65,00 euro met handhaving van het advies op Kopen. Het aandeel won 2,3 procent.PostNL zal de samenstelling van het uitvoerende bestuur per 1 juli dit jaar wijzigen ter ondersteuning van een versnelling van de transformatie naar een logistiek e-commercebedrijf. Onder de wijzigingen komt er een directeur voor Mail Nederland. Ook komt er een nieuwe positie voor het bedrijfsonderdeel Kanalen & Consument. PostNL liep 2,5 procent op.Arcadis gaat Rijkswaterstaat helpen het verkeer te organiseren bij werkzaamheden aan wegen in Zuid-Holland. Hierbij gaat het met name om werkzaamheden in het weekend. Arcadis noteerde een winst van 5,1 procent.Onder de kleinere fondsen ging veel aandacht uit naar BinckBank, dat 2,2 procent steeg. BinckBank boekte over het eerste kwartaal van 2017 meer omzet op minder transacties, terwijl de winst daalde door hogere kosten. Ook daalde het beheerd vermogen bij vermogensbeheerbedrijf Alex verder. Het aantal transacties kwam conform de analistenverwachtingen uit op 2,08 miljoen, wat iets minder is dan de 2,12 miljoen een jaar eerder. Ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het aantal transacties, mede dankzij de afschaffing van de speculatietaks in België wel. De omzet steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 van 36,7 miljoen naar 39,9 miljoen euro. Analisten rekenden op 38,9 miljoen. Het beheerd vermogen bij Alex daalde in het eerste kwartaal verder tot 1,17 miljard euro, van 1,28 miljard eind 2016.NSI heeft in de persoon van Luurt van der Ploeg een nieuwe voorzitter van zijn raad van commissarissen. NSI verloor 0,8 procent.Heijmans rondde de verkoop van het Duitse dochterbedrijf Oevermann aan PORR Deutschland af. Het aandeel steeg 1,4 procent.Aandeelhouders van het lokaal genoteerde Esperite hebben ingestemd met de voorgestelde externe financiering van 13 miljoen euro. Het aandeel Esperite daalde 2,7 procent.Accsys Technologies heeft vorig jaar meer omzet behaald en zag de volumes flink stijgen. De volumes groeiden met 18 procent, waarbij in de tweede helft van het jaar sprake was van een stijging met 31 procent ten opzichte van de eerste jaarhelft. De totale omzet steeg 7 procent tot 56,5 miljoen euro. Accsys merkt op dat een jaar eerder de inkomsten profiteerden van éénmalige licentie inkomsten. Accsys heeft tevens zijn financiering rond gekregen om een nieuwe fabriek voor zijn Tricoya fabriek in Hull te bouwen. Via de uitgifte van nieuwe aandelen heeft de onderneming 14 miljoen euro opgehaald. De totale financiering heeft een omvang van 82 miljoen euro. Het aandeel won maandag 8,9 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 2.370,13 punten. 