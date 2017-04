Wall Street hoger gesloten

Maandag 24 april 2017 22:21 Verkiezingsuitslag Frankrijk leidt tot opluchtingsrally.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 2.374,15 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 20.763,89 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 5.983,82 punten.Wall Street realiseerde een vliegende start van de nieuwe handelsweek, waarbij negen van de elf belangrijkste S&P 500 sectoren hoger noteerden. De enige sectoren die onder druk stonden waren de nutsbedrijven en de telecomsector, die beide worden gezien als defensieve sectoren die beter presteren in perioden van lagere economische groei. De grootste winnaar was de financiële sector. Zogenaamde veilige havens als goud, de Japanse yen en Amerikaanse treasury's daalden.De markt zag zich met name gesteund door de overwinning van de gematigde kandidaat Emmanuel Macron bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Macron zal zich in de tweede verkiezingsronde op 7 mei meten met Marine Le Pen, leider van de rechtse partij Front National, die Frankrijk uit de eurozone wil halen. De markt verwacht dat Macron Le Pen in de tweede stemronde op 7 mei zal verslaan. Volgens een recente opiniepeiling heeft de gematigde kandidaat een voorsprong van 62 procent tegen 38 procent voor Le Pen."Le Pen's radicale opvattingen over immigratie de Europese Unie en de euro zouden op sterke weerstand moeten stuiten bij de meerheid van de bevolking", zei analist Ipek Ozkardeskaya van LCG.The Wall Street Journal meldde maandag op basis van bronnen dat Trump aanstaande woensdag zijn belastingplannen zal presenteren, waaronder een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 15 procent.Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed National Activity Index in maart is gedaald van 0,27 in februari naar 0,08 in maart.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,39 dollar lager, ofwel 0,8 procent, op 49,23 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0865. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0850 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0703 op de borden.Dinsdag staan er in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs staan de FHFA huizenindex en de S&P Case-Shiller huizenprijsindex van februari gepland, gevolgd door het consumentenvertrouwen in april en de nieuwe huizenverkopen van maart.BedrijfsnieuwsHalliburton noteerde circa 0,7 procent lager, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultatenHasbro boekte in het afgelopen kwartaal een 2 procent hogere omzet van 849,7 miljoen dollar. In Canada en Amerika was sprake van een omzetstijging met 2 procent, maar internationaal was de omzet stabiel. De nettowinst kwam 41 procent hoger uit op 68,8 miljoen dollar. De resultaten waren beter dan verwacht. Het aandeel noteerde ruim 6,0 procent hoger.Whole Food Market steeg ongeveer 2,4 procent, na berichten dat Albertsons de mogelijkheden onderzoekt om de luxe supermarktketen over te nemen.C.R. Bard steeg circa 19,7 procent, nadat Becton Dickinson meldde de leverancier van medische benodigdheden over te nemen. Becton noteerde xxx procent lager.Kimberly-Clark behaalde in het eerste kwartaal een nettowinst van 563 miljoen dollar, tegen 545 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet bleef vrijwel stabiel op 4,48 miljard dollar. Voor dit jaar mikt de onderneming op een omzetgroei van 1 tot 2 procent. Het aandeel won 0,3 procent.Akari Therapeutics verloor circa 14,0 procent, nadat het concern teleurstellende tussentijdse testresultaten voor een medicijn presenteerde.PPG Industries verhoogde voor de tweede keer het overnamebod op het Nederlandse verf- en chemieconcern AkzoNobel, naar nu 96,75 euro per aandeel inclusief dividend. De Amerikaanse onderneming sprak van een laatste uitnodiging aan AkzoNobel om in gesprek te gaan en toonde zich verder bereid om een "significante" break-up fee te betalen indien de overnamepoging strandt. AkzoNobel liet in tegenstelling tot eerdere afwijzingen, weten het bod te gaan bestuderen. Het aandeel PPG steeg 2,0 procent.Alcoa komt nabeurs met resultaten. Het aandeel noteerde in aanloop naar de publicatie 5,3 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 24, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)