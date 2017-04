Banken lenen makkelijker geld uit

Dinsdag 25 april 2017 10:47 ECB ziet ook meer vraag naar krediet.(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar krediet in de eurozone is gestegen in het eerste kwartaal, terwijl de leningengroei is ondersteund doordat banken gemakkelijker geld uitleenden. Dit stelde de Europese Centrale Bank in zijn maandelijkse rapport over kredietverlening.Banken werden iets soepeler met de verstrekking van leningen aan bedrijven en ook met woninghypotheken, consumptief krediet en andere leningen aan particulieren. Hier zat vooral concurrentiedruk achter. Met name de marge die banken vroegen bovenop de rentestandaarden daalde. De versoepeling vond vooral plaats bij bedrijfsleningen en woninghypotheken in Italië, en bij consumptief krediet in Spanje en Italië.Voor het tweede kwartaal verwachten banken dat de kredietvoorwaarden voor bedrijven iets zullen worden aangescherpt, terwijl deze voor woninghypotheken en consumptief krediet ongewijzigd zullen blijven.De vraag naar leningen van ondernemingen in de eurozone steeg met 6 procent, wat een vertraging was na de toename met 18 procent een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal wordt weer meer vraag verwacht.De toename van de vraag naar woninghypotheken zwakte af van 36 procent tot 24 procent, terwijl die voor consumptief krediet net als een kwartaal eerder met 15 procent toenam. De stijgingen houden naar verwachting aan in het tweede kwartaal.In Frankrijk was er vooral meer vraag naar woninghypotheken, terwijl in Spanje zowel de vraag naar hypotheken als naar consumptief krediet steeg.In Nederland daalde de vraag naar bedrijfsleningen en hypotheken, na sterke stijgingen in het voorgaande kwartaal.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 25, 2017 04:47 ET (08:47 GMT)