Wall Street stevent af op hogere opening

Dinsdag 25 april 2017 15:04 Markt overspoeld met kwartaalresultaten.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen dinsdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.De markt is benieuwd of Wall Street de opwaartse trend van een dag eerder, geïnspireerd door de verkiezingsoverwinning van Emmanuel Macron in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, een vervolg weet te geven. Met name de financials zaten maandag in de lift. De Financial Select Sector SPDR ETF steeg 2,3 procent. "Dat positieve momentum zou kunnen voortduren, vooral als Trump zijn belastinghervormingen kan opstarten", aldus marktanalist Chris Beauchamp van IG.Analisten stellen dat de focus dinsdag is verschoven van de Europese politiek naar Amerikaanse onderwerpen, waaronder de belastinghervormingen, die zoals door de regering Trump beloofd op woensdag worden gepresenteerd.Marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities benadrukte dat de dollar eerdere verliezen ten opzichte van de euro en het Britse pond heeft goedgemaakt, terwijl beleggers het resultaat van de Franse verkiezingen verwerken. "De focus zal nu verschuiven naar de verwachte belastinghervormingen van Trump", aldus Anthis. "De presentatie morgen zal de Amerikaanse munt hoger duwen, terwijl het Britse pond stabiel noteert ten opzichte van de dollar, maar ten opzichte van de euro daalde, vanwege het resultaat van de Franse verkiezingen", voegde hij toe.In Europa was vandaag sprake van een positief sentiment, met een winst van XXX procent voor de breed samengestelde STOXX Europe 600 index. Daarmee wordt de rally van een dag eerder, na de overwinning van de gematigde kandidaat Macron, voortgezet. "De angst is verdwenen", constateerde marktanalist Randy Frederick van Schwab Centre for Financial Research.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend ook op winst. De Japanse Nikkei 225 steeg 1,1 procent tot 19.079,33 punten en de Chinese Shanghai Composite won 0,2 procent op 3.134,57 punten.Dinsdag staan er in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs staan de FHFA huizenindex en de S&P Case-Shiller huizenprijsindex voor februari gepland, gevolgd door het consumentenvertrouwen in april gemeten door The Conference Board en de nieuwe huizenverkopen in maart.Olie noteerde dinsdag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 49,10 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,1 procent goedkoper werd op 51,57 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0896. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0876 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0869 op de borden.BedrijfsnieuwsAlcoa kon voorbeurs rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de aluminiumproducent in het eerste kwartaal een verlies wist om te buigen in een winst, terwijl de omzet 5 procent hoger uitviel. Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 3,4 procent hoger.Coca-Cola daalde 0,2 procent, nadat de frisdrankgigant een lagere omzet en winst rapporteerde over het eerste kwartaal.3M heeft in het eerste kwartaal van 2017 de omzet licht zien oplopen en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Het aandeel verloor desalniettemin 0,4 procent.Caterpillar steeg 6,3 procent, nadat de fabrikant van bulldozers en ander zwaar materieel na een sterk kwartaal de outlook verhoogde.DuPont rapporteerde voorbeurs een omzetsstijging. De aangepast operationele winst bedroeg 1,64 dollar per aandeel, waar analisten rekenden op 1,38 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 2,2 procent hoger.McDonald's steeg 2,4 procent. Hoewel de hamburgerketen over het eerste kwartaal een lagere omzet rapporteerde steeg de winstgevendheid wel.Eli Lilly dook in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet steeg. De farmaceut verlaagde de winstramingen voor het volledige boekjaar. Het aandeel leverde 1,1 procent in.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 1,1 procent hoger op 2.374,15 punten. De Dow Jones index eindigde 1,1 procent in het groen op 20.763,89 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 5.983,82 punten.