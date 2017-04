Olieprijs sluit hoger

Dinsdag 25 april 2017 21:01 Volatiele sessie achter de rug.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten na een volatiele handelsdag. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,33 dollar, of 0,7 procent, hoger op 49,56 dollar.Olieprijzen bewogen dinsdag op en neer. Oliehandelaren zijn vooral in afwachting van het Amerikaanse olierapport dat woensdag verschijnt. Verwacht wordt dat de olievoorraden voor de derde week op rij zullen zijn gedaald.Er heerst twijfel in de oliemarkten over het vermogen van oliekartel OPEC om via het verlagen van de productie de markt in balans te brengen. Ook is het nog niet zeker op de productiebeperkingen worden doorgezet door de grote olieproducerende landen."Totdat OPEC een officiële beslissing aankondigt over verlenging van de productieverlagingen zal de focus van de markt daar op blijven liggen", zei analist Nelson Wang van CLSA.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 25, 2017 15:01 ET (19:01 GMT)