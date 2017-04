Wall Street sluit in het groen

Dinsdag 25 april 2017 22:22 Positieve bedrijfscijfers jagen koersen aan.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, ondersteund door goede bedrijfsresultaten. De toonaangevende S&P 500 index won 0,6 procent tot 2.388,61 punten, de Dow Jones index steeg 1,1 procent op 20.996,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 6.025,49 punten.Meerdere grote Amerikaanse bedrijven maakten dinsdag solide cijfers bekend over het afgelopen kwartaal. Deze week zei Bank of America Merrill Lynch dat de resultaten tot nu toe beter waren dan was verwacht. Het aantal bedrijven dat zowel de omzet- als winstramingen overtrof was sinds 2012 niet zo hoog.De Nasdaq brak dinsdag voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 6.000 punten heen. De laatste keer dat deze index dergelijke grote mijlpalen doorbrak was eind jaren negentig en begin van deze eeuw, voorafgaand aan de internetbubbel. Het duurde lang voordat Wall Street hiervan herstelde. Pas in maart 2015 brak de Nasdaq weer door het niveau van 5.000 punten heen. De vorige keer dat dit gebeurde was 10 maart 2000.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen zoals dat wordt gemeten door The Conference Board in april is afgenomen. Consumenten waren minder optimistisch over zowel de huidige als de toekomstige verwachtingen. Tevens bleken de verkopen van eengezinswoningen in maart te zijn toegenomen, net als in de voorgaande maand, en waren huizenprijzen gestegen.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 49,77 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,3 procent hoger bewoog op 52,79 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0938. Bij aanvang van de handelsdag in Amerika bewoog het muntpaar nog op 1,0889 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0869 op de borden.BedrijfsnieuwsMcDonald's rapporteerde een lagere omzet over het afgelopen kwartaal, maar de winst nam toe. De omzet van McDonald's daalde met 4 procent van 5.904 miljoen naar 5.676 miljoen dollar. Operationeel verdiende de hamburgerketen 14 procent meer, namelijk 2.034 miljoen dollar, en op nettoniveau steeg de winst met 8 procent naar 1.215 miljoen dollar. Omdat de resultaten beter dan verwacht waren steeg de koers met 5,6 procent.Caterpillar heeft in het eerste kwartaal van 2017 een lager resultaat geboekt op een hogere omzet. De fabrikant van grote machines voor de bouw- en mijnbouwsector sprak van een sterker dan verwacht begin van het jaar en verhoogde daarom ook de omzetverwachting voor heel 2017. De koers van Caterpillar steeg 7,9 procent.Coca-Cola zag winst en omzet afnemen in het eerste kwartaal. "De resultaten in het eerste kwartaal waren in lijn met onze plannen en we blijven op de goede weg om de onderliggende omzet- en winstdoelstelling voor het volledige jaar te behalen", zei CEO Muhtar Kent. De winst was lager dan analisten hadden verwacht. De koers van Coca-Cola verloor 0,4 procent.3M heeft in het eerste kwartaal van 2017 de omzet licht zien oplopen en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. De maker van Post-it notitieblokjes en Scotch plakband voorziet voor dit jaar een winst per aandeel die ligt tussen de 8,70 en 9,05 dollar en een autonome omzetgroei in lokale valuta van 2 tot 5 procent. Het aandeel 3M steeg 0,5 procent.De farmaceut Eli Lilly maakte een verlies bekend en verlaagde ook nog eens de winstverwachtingen voor de rest van het jaar. Het verlies werd veroorzaakt door een eenmalige voorziening die verband hield met de overname van CoLucid Pharmaceuticals. De koers van Eli Lilly verloor 2,7 procent.Door: ABM Financial News.