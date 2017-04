Galapagos gaat nieuwe studie beginnen

Dinsdag 25 april 2017 22:27 Betreft Fase 2 Proof-of-Concept studie naar filgotinib.(ABM FN-Dow Jones) Galapagos gaat een nieuwe Fase Proof-of-Concept studie uitvoeren naar filgotinib en een ander kandidaatmedicijn. Dit maakte het biotechbedrijf dinsdag bekend nadat de markten in New York waren gesloten."Deze studie voegt een nieuwe dimensie toe aan de inspanningen van Gilead en Galapagos om filgotinib te onderzoeken in ontstekingsziekten. We kijken ernaar uit om te zien of filgotinib impact heeft op kenmerken en symptomen van lupus erythematosus", zei chief medical officer Walid Abi-Saab van Galapagos.Galapagos werkt samen met het Amerikaanse bedrijf Gilead voor de ontwikkeling en commercialisering van medicijnen tegen ontstekingsziekten, zoals filgotinib.Het aandeel Galapagos sloot dinsdag in Amsterdam 0,7 procent lager op 78,85 euro.