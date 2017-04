Speciaal dividend voor aandeelhouders Costco Wholesale

Woensdag 26 april 2017 06:07 Aandeelhouders ontvangen 7,00 dollar per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Costco Wholesale Corporation heeft aandeelhouders een speciaal dividend in het vooruitzicht gesteld, bovenop het reguliere kwartaaldividend. Dit maakte de Amerikaanse retailer dinsdag nabeurs bekend.Aandeelhouders kunnen een bedrag van 7,00 dollar per aandeel tegemoet zien, betaalbaar op 26 mei 2017. Het dividend komt bovenop het met 0,05 dollar per aandeel verhoogde reguliere kwartaaldividend van 0,50 dollar per aandeel.Costco besloot tot de uitkering van een speciaal dividend vanwege de "sterke balans en gunstige toegang tot de kredietmarkt".Het aandeel Costco Wholesale Corporation sloot dinsdag 0,2 procent hoger op 172,68 dollar. In de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel 3,0 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2017 00:07 ET (04:07 GMT)