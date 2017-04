Credit Suisse weer winstgevend

Woensdag 26 april 2017 07:41 Omzet ook flink hoger in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2017 weer zwarte cijfers geschreven, nadat dezelfde periode vorig jaar nog resulteerde in een miljoenenverlies. Dit maakte de Zwitserse bank woensdag voorbeurs bekend."We hebben een sterke start van 2017 gehad", concludeerde CEO Tidjane Thiam.In het afgelopen kwartaal realiseerde Credit Suisse een nettowinst van 596 miljoen Zwitserse franc, tegen een verlies van 302 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.De omzet van Credit Suisse steeg met 19 procent tot 5,5 miljard franc. Credit Suisse sprak van een sterke prestatie bij vermogensbeheer en de beste prestatie in jaren bij de zakenbank.De kernkapitaalratio CET1 kwam eind maart uit op 11,7 procent.In de toekomst wil Credit Suisse louter nog dividend in contanten uitkeren, zo liet de bank weten.April startte volgens Credit Suisse met enige druk op de volumes, door alle politieke onzekerheid. Hoe het hele kwartaal zal verlopen, zal volgens de bank afhangen van de politieke ontwikkelingen, die nu nog lastig te voorspellen zijn. Desalniettemin liet Credit Suisse weten vertrouwen te hebben in de groeikansen op de middellange termijn. "Evenwel, als gevolg van alle onzekerheden, blijven we voorzichtig voor de korte termijn."Het aandeel Credit Suisse sloot dinsdag 1,7 procent hoger op 15,30 franc.