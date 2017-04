Twitter overtreft verwachtingen

Woensdag 26 april 2017 13:30 Microblogdienst nog altijd verlieslatend in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft in het eerste kwartaal van 2017 de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de Amerikaanse microblogdienst.De omzet daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 8 procent naar 548 miljoen dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten mikten op een omzet van 517 miljoen dollar.De omzet uit advertenties daalde met 11 procent op jaarbasis naar 474 miljoen dollar.Onder de streep werd een verlies geboekt van 61,6 miljoen dollar, of 0,09 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 79,7 miljoen dollar of 0,12 dollar per aandeel een jaar eerder. Geraadpleegde analisten mikten hier op een verlies per aandeel van 0,21 dollar.Het aantal actieve maandelijkse gebruikers steeg in het eerste kwartaal met 6 procent op jaarbasis tot 328 miljoen, van 319 miljoen in het vierde kwartaal. Dit was flink beter dan de 321 miljoen die analisten voorzagen.OutlookTwitter voorziet in 2017 onverminderd kapitaaluitgaven tussen de 300 miljoen en 400 miljoen dollar.Verder komt het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) in het tweede kwartaal uit tussen de 95 miljoen en 115 miljoen dollar met een aangepaste EBITDA-marge van tussen de 21,0 en 21,5 procent.Het aandeel Twitter noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 11,2 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)