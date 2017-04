Wall Street stevent af op vrijwel vlakke opening

Woensdag 26 april 2017 15:06 Markt richt vizier op aankondiging belastinghervormingen van Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een vrijwel vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het rood.Beleggers vestigen de aandacht woensdag op de presentatie van Trump's "grote belastinghervormings- en belastingverlagingspakket", waarbij onder andere een verlaging van de vennootschapsbelasting van 35 naar 15 procent wordt voorzien."Aangezien markten al maandenlang op de details over dit [fiscale] plan wachten, zullen eventuele specificaties die min of meer in lijn zijn met Trump's beloften, resulteren in een nieuwe ronde van winsten voor de dollar en de Amerikaanse aandelenmarkten", aldus analist Charalambos Pissouros van IronFX. "De kans bestaat tevens dat de details uitblijven, maar alleen een algemene mededeling wordt afgegeven. In dat geval kan sprake zijn van een beperkte of zelfs negatieve reactie als het gebrek aan duidelijkheid de markt opnieuw teleurstelt", voegde hij toe.In Europa was sprake van een afwachtend sentiment in aanloop naar de presentatie van de belastinghervormingsplannen van de Amerikaanse president Donald Trump. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde 0,1 procent hoger op 387,12.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend op winst. De Japanse Nikkei 225 steeg 1,1 procent tot 19.289,43 punten en de Chinese Shanghai Composite won 0,2 procent op 3.140,85 punten.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 2,7 procent.Later op de dag komt de Amerikaanse Energy Information Administration met zijn wekelijkse olievoorradenrapport.Olie noteerde woensdag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,8 procent tot 49,16 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,9 procent goedkoper werd op 52,12 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0926 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0934 op de borden.BedrijfsnieuwsTwitter steeg 11.0 procent, nadat de microblogdienst beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde.Boeing daalde 1,4 procent, na het nieuws dat de Amerikaanse vliegtuigmaker ondanks een lagere omzet een hogere winst heeft geboekt in het eerste kwartaal en dientengevolge de winstverwachting voor het hele jaar opwaarts bijstelde.PepsiCo heeft in het eerste kwartaal van 2017 een fors hoger operationeel resultaat op een gestegen omzet geboekt. Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,8 procent lager.Procter & Gamble heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een licht hoger operationeel resultaat geboekt op een licht lagere omzet. De cijfers stelden de markt teleur. Het aandeel daalde 0,9 procent.United Technologies won 0,9 procent, nadat het concern over het eerste kwartaal een nettowinst van 1,39 miljard dollar, ofwel 1,73 dollar per aandeel, rapporteerde op een omzet van 13,82 miljard dollar.US Steel noteerde voorbeurs 17,4 procent lager, nadat het concern dinsdag nabeurs een aangepast verlies rapporteerde over het eerste kwartaal van 0,83 dollar per aandeel, terwijl analisten rekenden op een winst van 0,35 dollar per aandeel.Texas Intruments kan tevens rekenen op de aandacht van beleggers, nadat het concern dinsdag nabeurs over het eerste kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde, vanwege de sterke vraag uit de automotive en industriële sectoren. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,0 procent lager.AT&T meldde dinsdag nabeurs, dat het telecombedrijf er in het eerste kwartaal meer klanten bij heeft gekregen. Desondanks daalde de omzet. Het aandeel steeg voorbeurs 0,2 procent.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot 0,6 procent hoger op 2.388,61 punten. De Dow Jones index eindigde 1,1 procent in het groen op 20.996,12 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 6.025,49 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)