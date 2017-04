Damrak eindigt licht in het groen

Woensdag 26 april 2017 18:14 Bedrijfscijferseizoen zet door.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. De AEX index steeg 0,1 procent tot 524,46 punten, terwijl de AMX een stijging van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een winst resteerde van 0,7 procent.Bedrijfscijfers hielden beleggers ook vandaag weer bezig. Bovendien kunnen de belastingplannen van de Amerikaanse president Donald Trump op belangstelling rekenen. Zijn minister van Financiën Steven Mnuchin bevestigde eerder op de dag dat Trump de vennootschapsbelasting wil verlagen naar 15 procent. De gederfde belastinginkomsten zouden volgens Mnuchin worden opgevangen door een duurzame groei van de Amerikaanse economie van 3 procent. De minister zei dat nog meer details over het belastingplan later zouden volgen.Analist Michael Hewson van CMC Markets zei dat de woorden van Mnuchin geen verrassing waren en het daarom nog steeds wachten is op meer details. "Dit is waarschijnlijk ook de verklaring waarom de Europese aandelenmarkten afwachtend zijn." Hewson wees ook op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank dat donderdag plaatsvindt.Door ABM Financial News geraadpleegde economen verwachten geen verrassingen en denken dat de centrale bank het monetaire beleid zal handhaven.Er stonden dinsdag geen grote belangrijke economische publicatie op de rol met uitzondering van de Amerikaanse wekelijkse olievoorraden. Tijdens de ochtend bleek dat het Franse consumentenvertrouwen in april stabiel bleef. Nederlandse producenten kregen meer vertrouwen.Uit het olierapport kwam naar voren dat de voorraden zijn afgenomen, maar de benzinevoorraden liepen op. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 0,4 procent tot 49,78 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,1 procent vlak bewoog op 52,56 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0876. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0937 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,0941 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door SBM Offshore met een winst van 2,6 procent. Ahold Delhaize steeg 1,5 procent en Wolters Kluwer kreeg er 1,2 procent bij.Er was vandaag aandacht voor KPN dat bedrijfsresultaten bekendmaakte. Het telecombedrijf realiseerde over het afgelopen kwartaal een vlakke omzet, maar zag de winst en de vrije kasstroom sterk verbeteren. De zakelijke markt stond onverminderd onder druk, terwijl KPN binnen de consumentenmarkt profiteerde van klantgroei en een hogere omzet per gebruiker per huishouden. De outlook voor 2017 werd gehandhaafd.S&P Equity Research verhoogde woensdag het koersdoel voor KPN van 2,80 naar 3,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Volgens de analist waren de resultaten van het telecombedrijf over het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen, waarbij de aangepaste omzet bleef dalen door prijsdruk in het zakelijke segment en hiermee een hogere omzet uit consumententak teniet deed. De koers van KPN daalde 0,6 procent.Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor AkzoNobel van 77,00 naar 80,00 euro bij een ongewijzigd Gelijkgewogen advies. Fitch Ratings werd juist voorzichtiger over AkzoNobel vanwege de onzekerheid rond de overnamepogingen door het Amerikaanse PPG Industries. De analisten plaatsten AkzoNobel op Rating Watch Negative. De kredietwaardigheid van het Nederlandse bedrijf staat op BBB+. De koers van AkzoNobel daalde 1,4 procent en was daarmee de sterkste daler in de hoofdgraadmeter.Unibail-Rodamco sloot 0,6 procent in het rood na bedrijfsresultaten die het vastgoedfonds een dag eerder nabeurs rapporteerde. De bruto-huurinkomsten stegen, van 456,6 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar naar 461,5 miljoen euro, wat een stijging van 1,1 procent betekende. Het vastgoedfonds kreeg bovendien een koersdoelverhoging te verwerken van S&P Equity Research.Galapagos steeg 0,7 procent. Het bedrijf wil een nieuwe Fase Proof-of-Concept studie uitvoeren naar filgotinib en een ander kandidaatmedicijn. Galapagos werkt samen met het Amerikaanse bedrijf Gilead voor de ontwikkeling en commercialisering van medicijnen tegen ontstekingsziekten, zoals filgotinib.Philips won 0,4 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor het van origine Eindhovense bedrijf van 32,00 naar 34,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.In de Midkap vielen er weinig grote uitslagen te ontdekken, al was Besi de sterkte daler met een verlies van 2,6 procent. Gisteren steeg Besi nog met dubbele cijfers op goed ontvangen kwartaalresultaten.Het Ierse kabinet heeft de bouw van het nationale kinderziekenhuis in Dublin, waar de Nederlandse BAM Groep mogelijk aan gaat werken, inmiddels goedgekeurd. Een woordvoerder van BAM zei tegen ABM Financial News dat zodra een handtekening is gezet het bouwbedrijf beleggers zal informeren. De klus zou een waarde van circa 1 miljard euro vertegenwoordigen. De koers van BAM steeg 0,4 procent.Philips Lighting daalde 1,2 procent. Philips verkocht met succes een flink belang in Lighting. In totaal deed Philips 22,25 miljoen aandelen Philips Lighting van de hand tegen een prijs van 28,80 euro per stuk, wat resulteerde in een opbrengst van circa 641 miljoen euro. Philips Lighting kocht zelf 3,5 miljoen van deze aandelen terug voor 101 miljoen euro.Onder de kleinere fondsen steeg KasBank 7,1 procent. De administratiebank boekte in de eerste maanden van 2017 meer winst, dankzij oplopende inkomsten en dalende kosten. BinckBank gaf 3,6 procent prijs, het aandeel noteerde ex-dividend.Kendion kreeg er 6,6 procent bij. Monolith maakte bekend een eerste belang van 4,3 procent te hebben genomen in het bedrijf. Monolith is een vermogensbeheerder die zich specialiseert in ondergewaardeerde West-Europese smallcaps.Stern Groep opent vier nieuwe vestigingen van SternPoint. Met deze nieuwe vestigingen, gericht op schadeherstel en service, in Harderwijk, 's Hertogenbosch, Amstelveen en Lelystad telt SternPoint vanaf juni 16 vestigingen. De koers van Stern daalde 0,1 procent.Het lokaal genoteerde Batenburg Techniek won 1,8 procent na publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Het bedrijf is het jaar weinig verrassend gestart. Het kwartaal ontwikkelde zich volgens het management van Batenburg zoals verwacht, wat inhoudt dat zowel omzet als het operationele resultaat zijn gestegen. De orderportefeuilles zit volgens het techniekbedrijf op een "goed niveau", vooral in de utiliteitsbouw.Avantium steeg 2,0 procent, nadat ING begon met het volgen van het aandeel met een koopadvies.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde Wall Street hoger, waarbij de S&P 500 0,3 procent steeg.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2017 12:14 ET (16:14 GMT)