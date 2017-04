Hogere omzet zorgt voor winst Telenet

Donderdag 27 april 2017 07:37 Telecombedrijf herhaalt outlook.(ABM FN) Telenet heeft in het eerste kwartaal van 2017 de omzet zien stijgen en wist onder de streep weer in het zwart te komen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het telecombedrijf."Terwijl de opbrengsten uit onze kabelactiviteit bleven stijgen met een solide midden- eencijferig percentage dankzij hogere opbrengsten uit kabelabonnementen en bedrijfsdiensten, bleef onze mobiele activiteit de impact voelen van structurele en regelgevende uitdagingen, alsook lagere opbrengsten uit de verkoop van smartphones in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016", zei CEO John Porter in een toelichting op de cijfers."Op basis van de solide resultaten in de eerste drie maanden van 2017 herbevestigen we de vooruitzichten voor 2017 die we medio februari 2017 bekendmaakten", voegde topman Porter daaraan toe.Telenet boekte in het afgelopen kwartaal een 11 procent hogere omzet van 616,0 miljoen euro. Rekening houdend met de acquisitie van Base, waarvan de integratie volgens Telenet goed op schema ligt, en de verkoop van Ortel Mobile, ontwikkelde de omzet zich volgens Porter evenwel stabiel.De aangepaste bedrijfskasstroom liep met 10 procent op naar 289,4 miljoen euro, ondanks dat de bijhorende marge iets daalde van 47,4 naar 47,0 procent.Daarmee kwam het resultaat ook weer positief uit. Van een verlies van 8,6 miljoen euro vorig jaar, ging het resultaat naar een winst van 65,8 miljoen euro.Klantcijfers"Het verheugt me dat de verdere uitvoering van onze multiple-playstrategie heeft geleid tot solide operationele en financiële resultaten in de eerste drie maanden van 2017. In een markt waar de concurrentie steeds feller wordt, kregen we er in KW1 2017 netto 3.900 abonnees voor onze geavanceerde breedbandinternetdiensten, premiumkabel-tv en vaste telefonie bij, wat een tragere groei is dan in voorgaande kwartalen, en nam het verlies van kabeltelevisieabonnees toe tot 21.200 abonnees als gevolg van de concurrentiedruk en de aankondiging van bepaalde tariefaanpassingen", aldus CEO Porter.Het aantal abonnees voor de all- in-one geconvergeerde 'WIGO'-bundels, die Telenet in juni vorig jaar lanceerde, bleef in stijgende lijn gaan, met een netto-instroom van 37.100 abonnees in het eerste kwartaal van dit jaar tot 188.600 abonnees eind maart 2017. Exclusief de mobiele-telefonieabonnees van Base vertaalde dit zich in een quad-playpenetratie van ongeveer 24 procent van de kabelabonnees, in vergelijking met ongeveer 21 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het totale aantal abonnees voor mobiele telefonie werd beïnvloed door de verkoop van dochteronderneming Ortel aan Lycamobile, resulterend in een niet-organisch verlies van 157.900 klanten met een prepaidkaart in het eerste kwartaal van 2017.OutlookTelenet blijft rekenen voor 2017 op een winstgevende financiële groei. Ook is de kabelaar naar eigen zeggen goed op weg om tussen 2015 en 2018 mikken een samengestelde jaarlijkse groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met 5 tot 7 procent te realiseren.Analisten van Deutsche Bank rekenden er ook op dat Telenet de outlook zou herhalen en dat er er pas halverwege het jaar een update zal volgen, nadat de overname van SFR is afgerond.Bij de jaarcijfers kondigde Telenet verder aan de komende zes maanden voor 60 miljoen euro eigen aandelen te zullen inkopen. Daarvan is inmiddels circa een derde afgerond.Het aandeel Telenet sloot woensdag op 56,58 euro.