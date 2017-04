MDxHealth start samenwerking met Exact Sciences

Donderdag 27 april 2017 07:39 Exact Sciences neemt tevens aantal patenten over van MDxHealth.(ABM FN-Dow Jones) MDxHealth sluit een vijfjarige overeenkomst met Exact Sciences voor samenwerking op het gebied van epigenetica en moleculaire diagnostiek. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biofarmabedrijf donderdag voorbeurs zonder financiële details te verstrekken.De twee bedrijven gaan middels de samenwerking proprietary technologies delen die voortkomen uit het onderzoek en de ontwikkeling op het gebied van epigenetica en moleculaire diagnostiek. In de loop van de samenwerking kan tevens besloten worden technologieën te delen op een aantal andere vlakken, onder andere met betrekking tot urologische- en longkanker.Tegelijkertijd verwerft Exact Sciences een aantal MDxHealth-patenten gericht op colorectale kanker voor 15 miljoen dollar.Het aandeel MDxHealth sloot woensdag op een vlakke Belgische beurs 2,3 procent hoger op 5,46 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 01:39 ET (05:39 GMT)