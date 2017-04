Niveamaker Beiersdorf ziet verkopen stijgen

Donderdag 27 april 2017 09:12

HAMBURG (ANP) - Verzorgingsmiddelenproducent Beiersdorf heeft zijn verkopen in het eerste kwartaal wereldwijd weten te verhogen. Dat maakte het moederbedrijf van Nivea, Labello en Hansaplast donderdag bekend.

Het Duitse bedrijf boekte vorig kwartaal een omzet van 1,8 miljard euro. De verkopen lagen daarmee 5 procent hoger dan een jaar eerder, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en overnames. Die toename was te danken aan een groeiende populariteit van alle merken die door Beiersdorf tot de kern van het bedrijf worden gerekend.

Beiersdorf was vooral te spreken over de groei in Europa, die mede dankzij vooruitgang in West-Europa uitkwam op ruim 2 procent. De enige regio waar een kleine min werd geboekt was Noord-Amerika. Daar stond een stevige plus in Latijns-Amerika tegenover.