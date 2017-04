Stijgende resultaten Orange

Donderdag 27 april 2017 09:24 Telecomspeler verwijst naar sterk commercieel momentum.(ABM FN) Orange heeft in het eerste kwartaal van dit jaar hogere resultaten geboekt onder gunstige commerciële marktomstandigheden. Dat bleek donderdag voorbeurs uit een financiële update van het Franse telecombedrijf.De omzet van Orange kwam afgelopen kwartaal uit op bijna 10,1 miljard euro, wat een stijging betekent van 0,8 procent.De aangepaste bedrijfskasstroom steeg met 2,0 procent tot net geen 2,6 miljard. Daarbij steeg de bedrijfskastroom voor het vierde kwartaal op rij.De kapitaaluitgaven, ook wel capex, steeg met 2,1 procent tot 1,5 miljard euro.Het commercieel momentum in het eerste kwartaal was sterk, stelde Orange. Volgens topman Ste phane Richard deed Orange het vooral goed in Frankrijk, Spanje en Polen.Orange blijft er op rekenen dat de bedrijfskasstroom dit jaar hoger zal uitvallen dan in 2016.Het aandeel Orange noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 14,74 euro.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 03:24 ET (07:24 GMT)