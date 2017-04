Dow Chemical boekt hogere winst

Donderdag 27 april 2017 13:28 Amerikaanse chemiebedrijf realiseert tevens hogere omzet.(ABM FN-Dow Jones) Dow Chemical heeft in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat op een hogere omzet behaald. Dit maakte het Amerikaanse chemiebedrijf donderdag voorbeurs bekend.Wat de verwachtingen voor het resterende deel van het jaar betreft sprak CEO Andrew Liveris van een positief momentum voor de mondiale economie, hoewel geopolitieke risico's en volatiliteit zullen voortduren.Dow Chemical boekte in het eerste kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 2,1 miljard dollar, tegen 953 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 888 miljoen dollar, versus 169 miljoen dollar een jaar eerder.De aangepaste winst bedroeg 1,04 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,99 dollar per aandeel.De omzet steeg in de eerste drie maanden van 2017 van 10,7 miljard, naar 13,2 miljard dollar. Analisten rekenden op een omzet van 12,5 miljard dollar.Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 1,4 procent hoger op 65,25 dollar.