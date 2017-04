Winst Ford sterk lager door hogere kosten

Donderdag 27 april 2017 13:43 Lagere verkopen in Amerikaanse thuismarkt.(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor Company heeft in het eerste kwartaal een sterk lagere winst gerealiseerd als gevolg van hogere kosten en gedaalde verkopen in de Amerikaanse thuismarkt. Dit maakte de op één na grootste autofabrikant van de VS donderdag voorbeurs bekend.De sterke kostenstijgingen werden gemaakt bij het terugroepen van auto's voor veiligheidsmaatregelen en hogere ontwerp- en grondstofuitgaven.Er werden minder auto's verkocht in de VS.De nettowinst daalde met 35 procent van 2,5 miljard naar 1,6 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,39 dollar, wat hoger was dan de verwachte 0,36 dollar per aandeel.De kwartaalomzet nam met 4 procent toe tot 39,1 miljard dollar dankzij een sterkere verkoopmix.In de handel voorbeurs steeg het aandeel Ford met 2,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 07:43 ET (11:43 GMT)