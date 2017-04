Bijna kwart meer winst voor Comcast

Donderdag 27 april 2017 13:43 Vooral NBCUniversal presteerde sterk.(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft meer winst en omzet behaald in de eerste maanden van het jaar, door met name sterke prestaties van onderdeel NBCUniversal. Dit maakte het Amerikaanse kabel- en mediaconcern donderdag voorbeurs bekend."2017 is het snelst begonnen van de laatste vijf jaar. We rapporteren uitstekende groei bij Cable en met name bij NBCUniversal", zei CEO Brian L Roberts. Volgens de topman lieten de filmactiviteiten een sterke ontwikkeling zien, maar ook de TV onderdelen en de themaparken presteerden goed.De omzet steeg van 18.790 miljoen naar 20.463 miljoen dollar. Bij NBCUniversal bedroeg de stijging bijna 15 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) van de groep nam met ruim 10 procent toe tot 7.032 miljoen dollar. Ook hier was de stijging met dik 24 procent het grootst bij NBCUniversal. Onder aan de streep behaalde Comcast een nettowinst van 2.566 miljoen dollar, ten opzichte van 2.067 miljoen dollar een jaar terug.Het aandeel Comcast noteerde in de handel voorbeurs ruim 2 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 07:43 ET (11:43 GMT)