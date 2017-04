Cijferregen daalt weer neer op Wall Street

Donderdag 27 april 2017 15:00

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met kleine winsten. Wederom hoeven beleggers zich niet te vervelen, gelet op de grote stroom aan bedrijfsresultaten. Onder de bedrijven die de boeken openden zijn grote jongens als Ford, Dow Chemical, PayPal, UPS en American Airlines.

Ford zette in het eerste kwartaal ruim een derde minder winst in de boeken dan een jaar eerder, maar wist daarmee toch de verwachtingen van analisten te overtreffen. Topman Mark Fields voorspelde onlangs al een winstdaling dit jaar, vooral door investeringen in de toekomst. Ford steekt veel geld in projecten die het concern ook in een toekomst met elektrische, zelfrijdende auto's relevant moeten houden.

Verder lijkt chemiereus Dow Chemical hoger te gaan openen. Het bedrijf dat op het punt staat om te fuseren met DuPont wist zowel de winst als de omzet op te voeren, geholpen door goede resultaten bij de plasticdivisie.

Sessie

Ook voor betaalbedrijf PayPal lijkt een florissante sessie in het verschiet te liggen, geholpen door de resultaten. Het concern verhoogde woensdag nabeurs de winstverwachtingen voor het hele jaar. Verder beloofde PayPal tot 5 miljard dollar aan uitstaande aandelen in te kopen.

America Airlines maakte bekend de lonen van piloten en het ondersteunende personeel aan boord van vliegtuigen te verhogen. Dat zorgt voor aanzienlijke extra kosten. De luchtvaartmaatschappij zag zijn omzet vorig kwartaal met 2 procent stijgen, naar 9,6 miljard dollar. De nettowinst daalde met twee derde naar 234 miljoen dollar.

Kwartaal

Hogere brandstofkosten zorgden er afgelopen kwartaal voor dat de winst van koeriersdienst UPS licht kromp. Kabel- en entertainmentbedrijf Comcast wist op zijn beurt te profiteren van filmsuccessen zoals het tweede deel van de Fifty Shades serie en horror-comedy Get Out.

Verder openden farmaceuten AbbVie en Bristol-Myers Squibb de boeken.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag overwegend een fractie lager. De Dow-Jonesindex eindigde de sessie met een verlies van 0,1 procent op 20.975,09 punten. De brede S&P 500 eindigde ook 0,1 procent lager op 2387,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 6025,23 punten.