Olieprijs sluit lager

Donderdag 27 april 2017 21:10 Zorgen overaanbod drukken prijs.(ABM FN-Dow Jones) De oliemarkt is donderdag in het rood gesloten, nadat Libië zijn ambities kenbaar maakte om de komende jaren de olieproductie flink op de voeren.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,65 dollar lager, ofwel 1,3 procent, op 48,97 dollar, de laagste stand sinds 28 maart.Libië wil in 2020 de olieproductie hebben opgevoerd naar 1,6 miljoen vaten per dag en startte alvast een tweetal grote olievelden weer op. In augustus wil het Noord-Afrikaanse land weer 1 miljoen vaten olie per dag produceren.Momenteel produceert Libië volgens olieminister Mustafa Sanallah 491.000 vaten olie per dag, nadat milities velden en pijpleidingen bezetten.De ambities van Libië voedden de zorgen in de markt dat de verhouding tussen vraag en aanbod verder uit balans raakt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 15:10 ET (19:10 GMT)