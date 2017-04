Markt straft cijfers Microsoft af

Donderdag 27 april 2017 22:56 Resultaten redelijk in lijn met verwachtingen.(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft redelijk in lijn met de verwachtingen gepresteerd in het derde kwartaal. Dit bleek donderdag nabeurs.Volgens CEO Satya Nadella weerspiegelden de resultaten het vertrouwen van klanten in de cloud van Microsoft.Financieel directeur Amy Hood sprak van een "sterke uitvoering" en dito vraag naar de cloud-diensten van de onderneming.De aangepaste omzet van Microsoft steeg afgelopen kwartaal met 6,3 procent op jaarbasis naar 23,6 miljard dollar, iets minder dan waarop analisten hadden gerekend.De gerapporteerde omzet kwam uit op 22,1 miljard dollar, tegen 20,5 miljard dollar een jaar eerder.De nettowinst lag op 4,8 miljard dollar, 28 procent meer dan de 3,8 miljard dollar een jaar eerder.Aangepast bedroeg de winst 0,73 dollar per aandeel. Daarmee deed Microsoft het beter dan de 0,70 dollar die analisten hadden voorzien.Het aandeel Microsoft sloot in de reguliere handel 0,7 procent hoger, maar leverde nabeurs 1,5 procent in.