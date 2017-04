Verdere groei voor Google

Donderdag 27 april 2017 23:05 Omzet en winst hoger in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het eerste kwartaal van 2017 de resultaten verder opgepoetst. Dit bleek donderdag na het slot van Wall Street uit de financiële resultaten van het internetconcern.Financieel directeur Ruth Porat sprak van "uitstekende resultaten" en een "geweldige start van 2017".De omzet van Google steeg met 22 procent op jaarbasis, en zelfs met 24 procent tegen constante wisselkoersen, naar 24,8 miljard dollar. De omzet uit advertenties steeg van 18,0 miljard naar 21,4 miljard dollar.Operationeel verdiende het internetbedrijf 6,6 miljard dollar, 1,3 miljard dollar meer dan vorig jaar. De operationele marge steeg dan ook naar 27 procent.Onder de streep restte een nettowinst van 5,4 miljard dollar, tegen 4,2 miljard een jaar eerder.Het aandeel Google steeg in de handel nabeurs 4,7 procent, terwijl er in de reguliere handel slechts 0,3 procent aan beurswaarde werd bijgeschreven.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 17:05 ET (21:05 GMT)