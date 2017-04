Omzet GoPro boven verwachting

Donderdag 27 april 2017 23:17 Kostenniveau teruggebracht door besparingen.(ABM FN-Dow Jones) GoPro heeft in de eerste maanden van 2017, conform verwachting, de omzet zien uitkomen boven van de outlook die de fabrikant van actiecamera's afgaf. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de fabrikant.Volgens CEO Nicholas Woodman heet GoPro een prima kwartaal achter de rug. De topman zei met vertrouwen naar het tweede kwartaal te kijken en dat hij er op rekent dat GoPro dit jaar een aangepaste nettowinst zal behalen.In het eerste kwartaal boekte GoPro een omzet van 219 miljoen dollar, maar liefst 19,1 procent meer dan de 184 miljoen dollar een jaar eerder. Bij de jaarcijfers gaf GoPro nog aan te rekenen op een omzet van 190 miljoen tot 210 miljoen dollar, maar medio maart zei de fabrikant al aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte te zullen uitkomen.Operationeel daalde het verlies van 121 miljoen naar 88 miljoen dollar en onder de streep restte een nettoverlies van 111 miljoen dollar, iets meer dan de 107 miljoen dollar een jaar eerder.Positief was dat de operationele kosten op kwartaalbasis met 50 miljoen dollar daalde, nadat GoPro eerder al een breed reorganisatieprogramma inzette, wat het verlies van honderden banen tot gevolg had.OutlookVoor het lopende kwartaal rekent GoPro op een omzet van 260 miljoen tot 280 miljoen dollar en operationele kosten van 142 miljoen tot 146 miljoen dollar.Voor heel 2017 mikt de fabrikant op minder dan 580 miljoen dollar aan operationele kosten.Het aandeel GoPro sloot in de reguliere handel 2,2 procent lager. In de elektronische handel nabeurs maakte het aandeel een koersval van nog eens 1,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 17:17 ET (21:17 GMT)