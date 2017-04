Desinvestering accelereert winst Sanofi

Vrijdag 28 april 2017 08:12 Outlook gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft in het afgelopen kwartaal een enorme winstgroei gerapporteerd, maar dit was voor een groot deel te danken aan de verkoop van Animal Health. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de Franse farmaceut.Volgens CEO Olivier Brandicourt startte Sanofi het jaar met "robuuste groei".De omzet van Sanofi steeg afgelopen kwartaal met 11,1 procent naar 8,7 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen was sprake van een stijging van de verkopen met 8,6 procent.Genzyme was met een omzetgroei van ruim 15 procent de aanjager, terwijl de verkoop van medicijnen voor diabetes juist met krap 8 procent terugliepen.De nettowinst steeg in het eerste kwartaal van 1,1 miljard naar 5,7 miljard euro, maar dit was voor een groot deel te danken aan de desinvestering van Animal Health. De geschoonde nettowinst verbeterde met 4,2 procent tot 1,8 miljard euro.De winst per aandeel steeg met liefst 483,1 procent naar 4,52 euro. De geschoonde winst per aandeel steeg met 3 procent tot 1,42 euro.OutlookVoor 2017 verwacht de farmaceut onverminderd een winst per aandeel die, gerekend tegen constante wisselkoersen, stabiel tot maximaal drie procent zal dalen. Het concern houdt rekening met positieve wisselkoerseffecten van 3 tot 4 procent.Het aandeel Sanofi sloot donderdag in Parijs 0,4 procent hoger op 85,97 euro.