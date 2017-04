Amerikaans Congres akkoord over schuldenplafond

Maandag 1 mei 2017 06:53 Details volgen nog.(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Congres heeft een akkoord weten te bereiken over het verhogen van het Amerikaanse schuldplafond. Dit zei een lid van het Congres zondag tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.Details over de schuldendeal, die geldt tot en met 30 september, zouden later volgen.Een akkoord moet voor aanstaande vrijdag zijn ondertekend, anders treedt een zogeheten shutdown in werking.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 01, 2017 00:53 ET (04:53 GMT)