Futures wijzen op hogere opening Wall Street

Maandag 1 mei 2017 13:10 Wall Street kijkt uit naar start tweedaagse beleidsvergadering Federal Open Market Committee.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen.Volgens marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities kijkt de markt uit naar de start van de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee op dinsdag, resulterend in het Fed-rentebesluit een dag later. Hoewel de dollar de handelsweek in positief territorium is gestart, is volgens de analist sprake van neerwaartse druk in aanloop naar het Fed-rentebesluit. De Amerikaanse munt profiteert volgens Anthis momenteel van de aangenomen noodwet om de federale financiering te verhogen, waardoor een sluiting, ofwel shutdown, van de Amerikaanse overheid tot september is afgewend.Op macro-economisch vlak staan maandag een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens en bestedingen in maart, gevolg door de inkoopmanagersindexen van respectievelijk Markit Economics en ISM van mei.Olie noteerde maandag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 49,16 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,4 procent goedkoper werd op 51,85 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0902. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0894 op de borden.BedrijfsnieuwsTribune Media, de moedermaatschappij van WGN America, noteerde voorbeurs 0,8 procent lager, na berichten dat 21st Century Fox en private equity concern Blackstone Group gesprekken voeren over een gemeenschappelijk bod op het concern. 21st Century Fox verloor 0,1 procent en private equity bedrijf Blackstone Group daalde 0,4 procent.Cardinal Health verloor 0,8 procent en Dish Network daalde 0,9 procent in aanloop naar hun kwartaalpublicaties nabeurs. Advanced Micro Devices komt nabeurs tevens met kwartaalresultaten. Het aandeel noteerde in aanloop naar de publicatie 0,8 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent lager op 2.384,20 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 20.940,51 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 6.047,61 punten.