Twitter start samenwerking met Bloomberg

Maandag 1 mei 2017 17:29 Microblogsite en persbureau gaan videodiensten leveren.(ABM FN-Dow Jones) Twitter gaat samenwerken met persbureau Bloomberg voor de levering van rond de klok videodiensten. Dit meldde The Wall Street Journal maandag.De samenwerking wordt naar verluidt maandag officieel aangekondigd. Het social media bedrijf bundelt zijn kracht met de financiële nieuwsdienst om 24 uur per dag, zeven dagen per week speciaal voor Twitter geproduceerde video's te kunnen aanbieden."Het zal gericht zijn op het belangrijkste nieuws voor een wereldwijd intelligent publiek en zal een bredere focus krijgen dan ons bestaand netwerk", aldus Justin Smith, de CEO van Bloomberg Media.De samenwerking zal vandaag aangekondigd worden tijdens een evenement dat Bloomberg organiseert voor adverteerders door oprichter Michael Bloomberg en Jack Dorsey, mede-oprichter van Twitter.Het aandeel Twitter noteerde maandag 6,1 procent hoger op 17,50 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nl