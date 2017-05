Gemengd Wall Street in aanloop naar rentebesluit Fed

Maandag 1 mei 2017 22:22 Voorkomen shutdown zorgt voor opluchting.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is de week overwegend in het groen gestart, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones index verloor 0,1 procent en sloot af op 20.913,46 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500 index 0,2 procent won op 2.388,33 punten en de Nasdaq index er zelfs 0,7 procent op vooruitging en de handelsdag eindigde op 6.091,60 punten.Amerikaanse beleggers moesten het stellen zonder richting vanuit Europa, waar de beurzen de deuren gesloten hielden in verband met de vieren van de Dag van de Arbeid.Qua bedrijfscijfers was het vandaag echter ook rustig in Amerika. Macro-economische cijfers waren er echter wel voldoende. Zowel uit data van het Institute for Supply Management als Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in april minder hard groeide dan in maart.Verder liepen de inkomens van Amerikanen in maart minder sterk op dan voorzien. De uitgaven maakten een pas op de plaats.Tegenover deze tegenvallende data stond wel een aangenomen noodwet om federale financiering te verhogen, waardoor een sluiting, ofwel shutdown, van de Amerikaanse overheid tot september is afgewend.Het ontlopen van de shutdown deed het sentiment volgens marktanalist Jasper Lawler van London Capital Group omslaan van neutraal naar positief. "Aangezien veel markten maandag zijn gesloten [vanwege de viering van de Dag van de Arbeid] zal de handel maandag op Wall Street licht zijn", voorspelde Lawler maandagochtend.YellenVolgens marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities kijkt de markt al uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee op dinsdag en woensdag. Op de tweede dag volgt ook het rentebesluit.Afgelopen vrijdag bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met slechts 0,7 procent groeide, terwijl er op 1,0 procent was gerekend."De markten waren voorbereid op een relatief zwak cijfer", nuanceerde marktanalist Philip Marey van Rabobank, toevoegend dat het cijfer hoger was dan wat de Atlanta Fed voorspelde.Marey noemde de consumptie heel zwak, maar verklaarde dit door te wijzen op de weersomstandigheden. De investeringen door bedrijven en investeringen in woningen waren sterk, aldus de marktanalist.De Federal Reserve zal volgens Rabobank weinig waarde hechten aan het groeicijfer en het afdoen als "statistische ruis". Het zal de Fed niet weerhouden om de rente nog eens te verhogen dit jaar, aldus Marey.Woensdagavond zal voorzitter Janet Yellen geen toelichting geven op het rentebesluit, en ook geen nieuwe economische ramingen afgeven. Rabobank denkt dat de Fed dan ook niet in actie zal komen.Voor dit jaar gaat de markt uit van drie verhogingen, inclusief de rentestap van afgelopen maart. Sommige haviken in het bestuur van de Fed hintten zelfs op vier verhogingen. Bij Rabobank rekent Marey slechts op twee verhogingen, waarbij de tweede pas in december volgt.De euro/dollar noteerde op 1,0899. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0894 op de borden.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,49 dollar lager, ofwel één procent, op 48,84 dollar, de laagste stand sinds 28 maart volgens cijfers van Factset. Zorgen om een stijgend aanbod resulteerden in druk op de olieprijs.BedrijfsnieuwsDe Amerikaanse president Donald Trump richtte zijn aandacht maandag op het opbreken van de grote banken op Wall Street, zoals hij tijdens zijn campagne ook beloofde. "Ik kijk er op dit moment naar", zei Trump tegen persbureau Bloomberg. Voor veel beroering zorgden de uitspraken van Trump niet. Zo steeg Goldman Sachs circa een half procent, won Morgan Stanley krap een procent en werd Citigroup ook een half procent duurder.Twitter en Bloomberg gaan samenwerken. De microblogdienst en het persbureau willen rond de klok video gaan aanbieden. "Het zal gericht zijn op het belangrijkste nieuws voor een wereldwijd intelligent publiek en zal een bredere focus krijgen dan ons bestaand netwerk", aldus Justin Smith, de CEO van Bloomberg Media. Het aandeel Twitter steeg 6,4 procent.Tribune Media, de moedermaatschappij van WGN America, koerste zes procent hoger, na berichten dat 21st Century Fox en private equity concern Blackstone Group gesprekken voeren over een gemeenschappelijk bod op het concern. 21st Century Fox verloor een half procent, maar private equity bedrijf Blackstone Group weinig bewoog.Advanced Micro Devices komt nabeurs tevens met kwartaalresultaten. Het aandeel noteerde in aanloop naar de publicatie 2,4 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 01, 2017 16:22 ET (20:22 GMT)