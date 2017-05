Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Galapagos

Dinsdag 2 mei 2017 06:58 Koersdoel naar 110,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Galapagos verhoogd van 80,00 naar 110,00 euro met een ongewijzigd Kopen advies.Analist Peter Welford ziet de huidige koers van Galapagos nog altijd als een aantrekkelijk instapmoment, gelet op de potentie van filgotinib, het medicijn dat Galapagos ontwikkelt tegen onder andere reuma en bepaalde darmziekten, en een middel tegen taaislijmziekte, waarvoor Galapagos zoekt naar de optimale combinatie van drie verschillende bestandsdelen.De kaspositie van circa een miljard euro voldoet volgens Welford "ruimschoots" om de plannen in de pijplijn te bekostigen en schept bovendien ruimte om mogelijke overnames in overweging te nemen.Het aandeel Galapagos sloot vrijdag 0,7 procent hoger op 80,46 euro.Door: ABM Financial News.