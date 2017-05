Nederlandse Staat haalt bijna twee miljard euro op

Dinsdag 2 mei 2017 11:54 Negatieve rentevergoeding.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat heeft 1,72 miljard euro opgehaald met de veiling van een kortlopende lening. Dit meldde het Agentschap van het ministerie van Financiën dinsdag.Er werd 1,72 miljard euro opgehaald met de opening van een nieuwe lening met een looptijd tot 31 oktober 2017.De rentevergoeding op de lening was 0,705 procent negatief.Met de lening wilde de Staat 1,0 miljard tot 2,0 miljard euro ophalen.