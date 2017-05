Bedrijfsklimaat New York verslechterd

Dinsdag 2 mei 2017 16:07 Index daalt naar 55,8 in april.(ABM FN-Dow Jones) Het bedrijfsklimaat in het Amerikaanse New York City is in april verslechterd ten opzichte van een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit de inkoopmanagersindex van het Institute for Supply Management.De index voor de huidige mate van bedrijvigheid daalde van 56,5 in maart naar 55,8 in april. De vooruitzichten voor de komende zes maanden werden ook negatiever. Deze index zakte van 75,6 naar 73,2.