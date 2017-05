Apple in het groen op inspiratieloos Wall Street

Dinsdag 2 mei 2017 22:21 AMD hard onderuit na kwartaalcijfers.(ABM FN-Dow Jones)Wall Street is dinsdag grofweg vlak gesloten, in afwachting van de kwartaalcijfers van Apple nabeurs en het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.De Dow Jones index won na een kleine eindsprint 0,2 procent op 20.949,89 punten, terwijl de S&P 500 index 0,1 procent steeg naar 2.391,17 punten en de Nasdaq index ook 0,1 procent omhoog ging naar 6.095,37 punten.Hoewel de markt wacht op het rentebesluit van de Fed, voorzien economen weinig verrassingen."Zal de Fed een vertraging van de economische groei erkennen en de groeiverwachtingen voor 2017 verlagen?", vraagt marktanalist Hussein Sayed van FXTM zich af. Mogelijk zal de Fed de vertraging echter toeschrijven aan tijdelijke effecten, denkt de analist.In de Verenigde Staten viel de economische groei in het eerste kwartaal flink tegen. De grootste economie ter wereld groeide met 0,7 procent op jaarbasis. Dit was onder de verwachting van 1,0 procent."De markten waren voorbereid op een relatief zwak cijfer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank, toevoegend dat het cijfer hoger was dan wat de Atlanta Fed voorspelde. Marey denkt, mede ook omdat er geen toelichting of nieuwe economische ramingen gepland staan, dat de Fed woensdag het kruit drooghoudt.Voor dit jaar gaat de markt uit van drie verhogingen, inclusief de rentestap van afgelopen maart. Sommige haviken in het bestuur van de Fed hintten zelfs op vier verhogingen.Analisten van Investec kijken dan ook vooral uit naar hints dat de Fed de trekker in juni wel overhaalt. Bij Rabobank rekent Marey slechts op twee verhogingen, waarbij de tweede pas in december volgt.Uit cijfers van het Institute for Supply Management bleek dinsdag dat de bedrijvigheid in New York City minder sterk groeide dan een maand eerder.De olieprijs sloot dinsdag flink lager vanwege aanhoudende zorgen over een stijgend aanbod. De juni-future voor een vat ruwe olie eindigde op de New York Mercantile Exchange 1,18 dollar lager, ofwel 2,4 procent, op 47,66 dollar, de laagste stand sinds eind november vorig jaar.De euro/dollar werd verhandeld op 1,0927. Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel was dit nog 1,0905 en maandagavond bij het slot op Wall Street stond het muntpaar op 1,0899.BedrijfsnieuwsAmerikaanse autofabrikanten General Motors, Ford en Fiat Chrysler verkochten in april 6 tot 7 procent minder auto's in eigen land. Het aandeel Ford daalde 4,4 procent, GM 2,9 procent en Fiat Chrysler ook ruim vier procent.De kwartaalrapportages werden gemengd ontvangen. Mastercard behaalde in het eerste kwartaal van 2017 een flink hogere omzet en winst, dankzij een sterke toename van het aantal transacties. Het aandeel steeg 1,5 procent.Merck won een half procent, nadat de farmaceut een beter dan verwachte omzet en nettowinst over het eerste kwartaal rapporteerde en de de outlook voor het hele boekjaar verhoogde.Concurrent Pfizer leverde echter in, ruim een half procent. In het eerste kwartaal boekte de farmaceut een nettowinst van 3,1 miljard dollar op een omzet van 12,8 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,69 dollar per aandeel, waar analisten rekenden op 0,67 dollar per aandeel. De omzet schoot evenwel tekort op de verwachtingen.Het grootste verlies kwam echter voor rekening van Advanced Micro Devices. Een dalende omzet in het eerste kwartaal leverde opnieuw een verlies onder de streep op. Als een verrassing kwam de omzetdaling niet. Voor het lopende tweede kwartaal rekent AMD op een omzetgroei op kwartaalbasis van 14 tot 20 procent. Dit is beter dan waarop analisten voorafgaand aan de kwartaalupdate van vandaag mikten. Toch verloor het aandeel bijna een kwart van zijn beurswaarde.Beter verging het IAC/InterActiveCorp, dat ruim 14 procent won dat het aankondigde recensiewebsite Angie's List over te nemen. De overnameprooi steeg zelfs 61,5 procent naar 9,59 dollar.Apple handelde voorafgaand aan de kwartaalcijfers 0,6 procent hoger.