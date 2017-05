Resultaten Gilead onder druk

Dinsdag 2 mei 2017 22:36 Outlook heel 2017 herhaald door biofarmaceut.(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst zien dalen, maar herhaalde wel de eerder afgegeven outlook voor heel 2017. Dit meldde de Amerikaanse biofarmaceut en samenwerkingspartner van het Belgisch-Nederlandse Galapagos dinsdagavond.Gilead behaalde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een omzet van 6,5 miljard dollar, hetgeen ruim minder was dan de 7,8 miljard dollar een jaar eerder. Aan deze omzet droegen de behandelingen van Gilead tegen HIV en chronische hepatitis B en C 5,8 miljard dollar bij. Dat was flink minder dan de 7,2 miljard dollar een jaar eerder. Vorig kwartaal liet de biofarmaceut ook al weten dat door toenemende concurrentie de prijzen voor deze behandelingen onder druk stonden.Door de omzetdaling liep de nettowinst van de biofarmaceut terug van 3,6 miljard naar 2,7 miljard dollar.Eind maart beschikte Gilead over een kaspositie van 34,0 miljard dollar, 0,4 miljard dollar minder dan eind december 2016.Aandeelhouders kunnen een kwartaaldividend van 0,52 dollar per aandeel in contanten tegemoet zien.OutlookIn 2017 verwacht Gilead een omzet te behalen van 22,5 miljard tot 24,5 miljard dollar.Gilead Sciences steeg in de reguliere Amerikaanse handel dinsdag 0,7 procent waarna het aandeel in de elektronische handel nabeurs 2,1 procent inleverde.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2017 16:36 ET (20:36 GMT)