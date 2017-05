Resultaatverbetering voor WDP

Woensdag 3 mei 2017 07:27 Outlook gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Warehouses De Pauw heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien stijgen. Dit maakte het vastgoedbedrijf met een notering in zowel België als Nederland woensdag voorbeurs bekend.Het vastgoedresultaat, bestaande uit de huurinkomsten, verbeterde op jaarbasis van 31,1 miljoen naar 35,0 miljoen euro. Het operationeel resultaat steeg van 29,4 miljoen euro naar 32,1 miljoen euro. Dit is onder de 32,6 miljoen euro die analist Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities voorzag.De zogeheten EPRA-winst steeg van 22,2 miljoen euro naar 25,6 miljoen euro. Het resultaat per aandeel bleef stabiel op 1,20 euro, inclusief de uitgegeven aandelen en een fors lagere schuldgraad.Het financieel resultaat, exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten, verbeterde van 7,3 miljoen euro negatief naar 6,8 miljoen euro negatief, waar de analist van KBC Securities een negatief resultaat van 7,2 miljoen euro in zijn prognose had staan.Op 31 maart 2017 had de portefeuille een bezettingsgraad van 97,2 procent, van 97,0 procent eind maart vorig jaar.OutlookHet bedrijf handhaafde de eerder afgegeven outlook. In 2017 wil de groep 5,35 euro nettowinst per aandeel halen en in 2018 mikt het vastgoedbedrijf op 5,85 euro. Dit is naar eigen zeggen conform de doelstellingen in het groeiplan 2016-2020. Het dividend zou 5 procent per jaar moeten stijgen.De koers van het aandeel WDP sloot dinsdag op een groene beurs 0,2 procent hoger op 88,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 03, 2017 01:27 ET (05:27 GMT)